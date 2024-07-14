Россия, похоже, возобновила удары по Украине из района Каспия: что это значит

Есть основания полагать, что россияне во время ракетного удара 8 июля могли пускать "Калибры" в том числе из акватории Каспийского моря.

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РФ атаковала с Каспийского моря / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Ивана Киричевского, пресс-служба КМВА

Оккупанты после атак зимой 2024 года возобновили удары по Украине из района Каспийского моря, утверждает военный аналитик Defense Express Иван Киричевский. По его мнению, стране-агрессору просто выгоднее бить, применяя эту тактику.

В своем Facebook эксперт отметил, что "ядро" надводных сил РФ в Каспийском море составляют три ракетных корвета проекта 21631 "Буян-М", каждый из которых может брать на борт до 8 КР, суммарный залп - до 24 крылатых ракет.

Еще также надо учесть факт наличия двух ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт", переведенных из Черного моря с суммарным залпом в еще +16 крылатых ракет. Однако Киричевскому доподлинно неизвестно, могут ли они проводить пуски "Калибров".

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В то же время Киричевский уверяет, что при нынешних условиях темпов изготовления Россией "Калибров" одного месячного производства хватит как раз только на полную зарядку одной Каспийской флотилии.

Эксперт напомнил, что РФ привлекала корабли Каспийской флотилии к ударам по Украине в течение февраля - мая 2024 года, однако по неизвестным причинам это приостановила. Тогда как ракетный удар по Украине 8 июля, когда Россией была поражена больница "Охматдет", скорее всего, снова проводилась из района Каспия.

"Можно лишь предполагать, что реальной причиной могло выступить накопление технических поломок на ракетных корветах Каспийской флотилии", - считает аналитик.

Формат пуска "Калибров" с Каспия для россиян выглядит более выгодным, чем отстреливать в том же районе Х-101 с Ту-95МС, объясняет Киричевский.

Хотя бы потому, что в том районе пуск ракеты с корвета отследить явно сложнее, соответственно - меньше времени на реакцию ПВО, больше вероятность новых разрушений на нашей территории.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Удары по Украине - РФ меняет тактику

Военный аналитик Александр Коваленко считает, что Россия, вероятно, работает над усовершенствованием своих атак . В ближайшее время уровень ракетных обстрелов Украины, похоже, сохранится таким, каким он был в течение предыдущих месяцев.

В частности, в промежутках между этими атаками будут одиночные удары по всей территории Украины с использованием ракет Х-59, Х-69, Х-31, "Искандеров".

Как писал Главред, во время удара по Украине 8 июля россияне применили новую тактику запуска ракет - по столице одновременно нанесли удары сразу тремя ракетами. Противник пользуется ситуацией, пока украинские силы не имеют современной западной авиации, которая бы патрулируя воздушное пространство Украины, дополняла возможности наземных зенитно-ракетных комплексов и радарных установок.

В то же время эксперт Олег Жданов считает, что Россия способна осуществлять до 10 ракетных атак на Украину ежемесячно . Как и раньше - российские оккупанты применяют комбинированную тактику ударов, применяя крылатые ракеты и "Шахеды".

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