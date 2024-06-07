В месяц может быть до 10 ракетных атак: Жданов ошарашил прогнозом

Российские оккупанты могут устраивать до 10 ракетных атак в месяц. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.ua.
При этом враг будет применять комбинированные атаки, используя ракеты и беспилотники.
"С учетом того, что они в месяц до 100 ракет производят, и тех запасов, которые у них примерно есть по нашим оценкам, они могут позволить себе устроить до 10 ракетных ударов в месяц. Вот таких по 5-10 ракет и по 40-50 "шахедов", — сказал Жданов.видео дня
Он также отметил, что россияне атакуют Староконстантинов в Хмельницкой области, думая, что якобы там будут размещены самолеты F-16.
"Они их пытаются достать. Судя по тому, как мы отбиваемся, я думаю, что там уже система противовоздушной обороны более современная, усиленная. И на сегодняшний день мы можем их защитить", – объяснил эксперт.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Удар по Украине 7 июня - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 июня вследствие российской атаки на промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за российской атаки. Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
В ночь на 7 июня российские оккупанты осуществили массированную воздушную атаку на Украину. Враг традиционно запустил ударные БпЛА типа "Шахед". Около полуночи Воздушные силы Украины сообщили о взлете четырех самолетов Ту-95 с аэродрома Оленья и их направлении к пусковым рубежам.
В ночь на четверг, 6 июня, российские захватчики совершили масштабную атаку на Херсон. В результате атаки вспыхнули пожары в недействующем строительном гипермаркете, жилых домах, хозяйственных постройках и автомобилях.
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