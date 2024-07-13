В Донецкой области судили женщину, которая корректировала удары РФ и радовалась

Жительницу Донецкой области приговорили к 14 годам лишения свободы, ведь она корректировала ракетные удары по ВСУ, а в соцсетях радовалась убийствам украинцев.

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На Донетчине судили предательницу / коллаж: Главред, фото: Укринформ, УНИАН

По решению Константиновского горрайонного суда Донецкой области жительницу региона приговорили к 14 годам лишения свободы за то, что она корректировала ракетные удары РФ по воинам ВСУ. Об этом сообщило издание Криминальная Украина.

По данным суда, женщина по идеологическим мотивам в 2023 году передавала российским оккупантам данные о местах дислокации ВСУ и военной техники.

Также она скорректировала ракетный удар по местам дислокации воинов ВСУ, после чего хвалила оккупантов и радовалась, что там якобы погибли украинские военнослужащие.

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Во время суда женщина призналась в том, что она передала в мае 2023 года координаты по дислокации украинских войск, а уже через несколько недель войска РФ нанесли удар по зданию, где находились защитники Украины.

"Объяснила, что государственная измена не была ее мотивом. В то время она действовала в шоковом состоянии и не контролировала свои действия из-за войны и постоянных обстрелов. Подтвердила, что действительно общалась с гражданином, но делала это не с целью помощи РФ, а делала это в шоковом состоянии, поскольку считала, что Константиновку обстреливают из-за присутствия в городе военных ВСУ. Когда она передавала координаты объектов, то по ее информации там военные уже не находились. Таким образом она считала, что военные поймут, что им нужно уйти из города, поскольку по тем местам, где они находились, прилетало", - говорится в ее объяснении на суде.

Также женщина во время суда сообщила, что в СИЗО поняла, что была не правой и просила смягчить приговор, так как она содержит старенькую мать.

Несмотря на все раскаяния подозреваемой, суд определил, что в переписке с оккупантами она указала, куда именно нанести удар и откуда лучше всего бить ракетами, чтобы уничтожить больше украинцев.

"Правильно пульнули. Никто из людей не пострадал, только тараканы. А то эти укропы обстреливают. Так что молодцы. Солдаты, конечно, разные. Не все подонки. Но война есть война. Я чего еще так радуюсь, по предварительным данным, мирняк не пострадал. Чисто сработали. Так и работайте", - написала она оккупантам.

Ракетные удары Украины по РФ

Накануне США вслед за странами Европы разрешили Украине бить по территории России своим оружием. Правда, эти атаки ограничиваются только приграничными регионами РФ, откуда оккупанты ведут обстрел Харькова и наступают на Украину.

Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали позиции российских оккупантов в первые часы после получения соответствующего разрешения от Вашингтона.

По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности, установки HIMARS. Главред раскрыл впечатляющие потери россиян после прилетов американских снарядов.

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