Следующие атаки РФ могут быть такими же: названа новая тактика врага

Сейчас ищут дополнительные технические решения, для решения проблемы с крылатыми ракетами, говорит Жовтенко.

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Оккупанты используют новую тактику для ударов по Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скриншот из видео

Во время удара по Украине 8 июля россияне применили новую тактику запуска ракет. По столице одновременно нанесли удары сразу тремя ракетами. Об этом рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в комментарии 24 Каналу.

По его словам, ранее россияне пытались экспериментировать с одновременным запуском небольших групп дронов.

"Украинским Воздушным силам было очень трудно в засветке на радаре выяснить, видят ли они один дрон или небольшую группу. Было трудно идентифицировать, какое точное количество дронов кроется за засветкой, что видит оператор на экране радарной системы", - пояснил он. видео дня

Эксперт рассказывает, что противник пользуется ситуацией, пока украинские силы не имеют современной западной авиации, которая бы патрулируя воздушное пространство Украины, дополняла возможности наземных зенитно-ракетных комплексов и радарных установок.

"Пока действия авиации, наземных ЗРК и систем ПВО не координируется самолетами ДРЛВ, которые уже на подходе к Украине, имеем трудности с выяснением, сколько целей на одной засветке реально", - отметил Жовтенко.

Он отмечает, что россияне, понимая это, начали расширять свой эксперимент теперь уже с ракетами. В определенной степени, по его мнению, врагу удается маневрировать и использовать сейчас несовершенство наших радарных установок и того, как эффективно и точно можем обнаруживать, что находится в воздушном пространстве Украины.

"Нам нужно быть готовыми к тому, что россияне могут масштабировать эту тактику, и применять ее как минимум во время нескольких следующих ракетных атак", - подчеркнул эксперт по международной безопасности.

Жовтенко добавляет, что сейчас ищутся дополнительные технические решения, для решения этой проблемы с крылатыми ракетами.

"Также должны быть максимально точными в понимании того, что происходит в воздушном пространстве Украины. Это является залогом нашего эффективного противодействия ударам россиян", - подытожил он.

Кто такой Тарас Жовтенко? Тарас Жовтенко - это эксперт по международной безопасности. Занимал должности в государственных структурах, осуществлял экспертное консультирование (международная/информационная безопасность) аналитических центров, институтов безопасности и государственных учреждений Украины и США. Член Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины. Кандидат политических наук по специальности 21.01.01 "Основы национальной безопасности государства". Автор более 100 научных и аналитических публикаций в украинских и международных изданиях.

Удар РФ по Украине 8 июля - что известно

Напомним, утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) говорят, что страна-агрессор Россия во время удара по Киеву и другим городам Украины ракетами и дронами 8 июля применила новую опасную тактику. Захватчики таким образом пытались нанести как можно больший вред Украинскому государству.

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