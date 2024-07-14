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"Он выиграл выборы": республиканцы сделали громкое заявление после покушения на Трампа

Алёна Воронина
14 июля 2024, 11:13
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Часть республиканцев считает, что после стрельбы и ранения Трампа его поддержка на президентских выборах только возрастет.
Покушение на Дональда Трампа
Республиканцы сделали громкое заявление после покушения на Трампа/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Республиканцы уже считали, что экс-президент США Дональд Трамп имеет большие шансы вернуться в Белый дом, а после покушения на него начали прогнозировать ему гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Некоторые представители Республиканской партии считают, что стрельба на субботнем вечернем митинге еще больше облегчила путь Трампа в Белый дом, пишет Politico.

"Президент Трамп пережил это нападение - он только что выиграл выборы", - сказал в комментарии изданию вскоре после стрельбы конгрессмен Деррик Ван Орден, который является республиканцем и членом Палаты представителей США.

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В Politico отметили, что другие республиканцы не заходят так далеко в своих прогнозах, но также многие из них предполагают, что стрельба укрепит поддержку бывшего президента и станет основой во время голосования на президентских выборах в ноябре этого года.

Покушение на Дональда Трампа - что известно

Напомним, Дональда Трампа пытались убить во время митинга в Пенсильвании. Он упал на сцене после того, как началась стрельба. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы и задела ухо, экс-президенту США оказали помощь в медучреждении. В результате стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

Стрелок сидел на крыше производственного завода более чем в 119 метрах от сцены. После стрельбы он был ликвидирован. ФБР считает стрельбу попыткой убийства Трампа.

Стало известно имя того, кто стрелял в экс-президента США. Нападавшим оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс, пишет New York Post со ссылкой на источники. Сообщается, что он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания, при этом отмечается, что пока его мотивы непонятны. Мужчину, который стрелял в Трампа, застрелили снайперы Секретной службы.

После этого в ФБР назвали имя того, кто стрелял в экс-президента США. Томас Мэтью Крукс жил в пригороде Питтсбурга, примерно в 55 км от места проведения митинга Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа. Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким участника митинга, погибшего в результате стрельбы.

Президент США Джо Байден отреагировал на покушение на Трампа и срочно едет в Белый дом. Глава Америки сказал, что "молится" за него и поблагодарил спецслужбы за хорошо выполненную работу по его защите. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден уже связался с Трампом.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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