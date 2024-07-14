"Он выиграл выборы": республиканцы сделали громкое заявление после покушения на Трампа

Часть республиканцев считает, что после стрельбы и ранения Трампа его поддержка на президентских выборах только возрастет.

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Республиканцы сделали громкое заявление после покушения на Трампа/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Республиканцы уже считали, что экс-президент США Дональд Трамп имеет большие шансы вернуться в Белый дом, а после покушения на него начали прогнозировать ему гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Некоторые представители Республиканской партии считают, что стрельба на субботнем вечернем митинге еще больше облегчила путь Трампа в Белый дом, пишет Politico.

"Президент Трамп пережил это нападение - он только что выиграл выборы", - сказал в комментарии изданию вскоре после стрельбы конгрессмен Деррик Ван Орден, который является республиканцем и членом Палаты представителей США. видео дня

В Politico отметили, что другие республиканцы не заходят так далеко в своих прогнозах, но также многие из них предполагают, что стрельба укрепит поддержку бывшего президента и станет основой во время голосования на президентских выборах в ноябре этого года.

Покушение на Дональда Трампа - что известно

Напомним, Дональда Трампа пытались убить во время митинга в Пенсильвании. Он упал на сцене после того, как началась стрельба. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы и задела ухо, экс-президенту США оказали помощь в медучреждении. В результате стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

Стрелок сидел на крыше производственного завода более чем в 119 метрах от сцены. После стрельбы он был ликвидирован. ФБР считает стрельбу попыткой убийства Трампа.

Стало известно имя того, кто стрелял в экс-президента США. Нападавшим оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс, пишет New York Post со ссылкой на источники. Сообщается, что он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания, при этом отмечается, что пока его мотивы непонятны. Мужчину, который стрелял в Трампа, застрелили снайперы Секретной службы.

После этого в ФБР назвали имя того, кто стрелял в экс-президента США. Томас Мэтью Крукс жил в пригороде Питтсбурга, примерно в 55 км от места проведения митинга Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа. Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким участника митинга, погибшего в результате стрельбы.

Президент США Джо Байден отреагировал на покушение на Трампа и срочно едет в Белый дом. Глава Америки сказал, что "молится" за него и поблагодарил спецслужбы за хорошо выполненную работу по его защите. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден уже связался с Трампом.

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