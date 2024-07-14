Российские оккупанты захватили Урожайное - DeepState

Официальной информации о захвате населенного пункта пока нет.

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Российские оккупанты захватили Урожайное/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Российские оккупанты в субботу, 13 июля, оккупировали поселок Урожайное в Донецкой области.

Об этом сообщил проект DeepState. Отмечается, что захватчики начали штурмовать село с самого утра в субботу.

"Сегодня (13 июля - ред.) с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительные, есть информация о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем", - говорится в сообщении. видео дня

Также в DeepState отметили, что оккупанты также продвинулись возле Александрополя, Новоселовки Первой и в Макеевке. Продолжаются бои в Железном и Клещеевке.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что был мощный удар ВСУ на Харьковщине - уничтожены десятки российских штурмовиков. Враг продолжает вести наступление, а также готовит новые штурмовые подразделения.

Также ранее в ВСУ заявили о возможности выбить россиян из Часового Яра. Российские оккупанты уменьшили акцент наступательных действий в направлении Часового Яра, сосредоточившись на Торецком направлении, отметили в ОСУВ "Хортица".

Напомним, ВСУ перешли в наступление и выбили россиян из села на Харьковщине. В ОТГ "Харьков" сообщили, что россияне непрерывно атакуют позиции украинских военных теряют при этом значительное количество личного состава.

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