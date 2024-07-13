Есть все шансы: в ВСУ заявили о возможности выбить россиян из Часового Яра

Российские оккупанты уменьшили акцент наступательных действий в направлении Часового Яра, сосредоточившись на Торецком направлении, отметили в ОСУВ "Хортица".

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ВСУ могут выбить россиян из Часового Яра / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОК "Запад"

Силы обороны Украины имеют все шансы выбили российские силы из пределов города Часов Яр в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Волошин отметил, что враг продолжает попытки штурмовать и демонстрировать свое присутствие в районе Часового Яра, однако украинские военные успешно отбиваются и удерживают позиции.

"Часов Яр - это украинский город и есть все шансы, что врага оттуда отодвинем и уничтожим его на том направлении, как уже было раньше", - отметил спикер. видео дня

Он уточнил, что в последнее время враг уменьшил акцент штурмовых действий на Часов Яр и переместился на Торецкое направление, где провел 19 штурмов. Большинство атак осуществляются малыми группами, с минимальным применением бронетехники. За сутки 12 июля россияне обстреляли украинские позиции на Торецком направлении 238 раз из различных видов вооружения.

Спикер добавил, что на Краматорском направлении за минувшие сутки было отбито 11 штурмов, в том числе возле Часового Яра, и зафиксировано 325 обстрелов, в основном в южной части города.

Волошин отметил, что в бригадах на линии соприкосновения не хватает солдат, поэтому они активно проводят рекрутинг.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские силы восстановили ранее утраченные позиции в Часовом Яру Донецкой области, тогда как российские войска продвинулись неподалеку Донецка. По данным Института изучения войны (ISW), интенсивные бои продолжались возле Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного, Раздоловки и Веселого.

Российские оккупанты сместили основную интенсивность наступательных действий с Часового Яра на Торецкое направление, но продолжают обстреливать город, сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Российские войска заняли микрорайон "Канал" в Часовом Яру. Украинские силы были вынуждены оставить свои позиции из-за полного разрушения микрорайона, заявил соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула.

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