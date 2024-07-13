Назвал президента Украины "Путиным": Зеленский ответил на ляп Байдена

Президент Владимир Зеленский прокомментировал недоразумение во время его визита в США, когда американский лидер назвал его "Путиным".
Как подчеркнул он в ходе своего своего визита в Ирландию, оговорка Байдена была "ошибкой", пишет Irish Times.
Говоря о том, какой была его реакция на то, что Байден ошибочно назвал его "президентом Путиным", Зеленский сказал: "Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю".
Вместе с тем глава государства поблагодарил народ Ирландии за поддержку.
"Прежде всего, огромное спасибо за вашу поддержку, спасибо Ирландии за то, что она приняла много украинских беженцев, вы были с нами с самого начала российского вторжения", – добавил Зеленский.
Что известно о газете The Irish Times
Ирландская ежедневная широкоформатная газета, издается с 1859 года На сегодняшний день газета относится к либеральной прессе. За пределами Ирландии есть множество филиалов. Имеет штатных корреспондентов в Вашингтоне, Париже, Берлине, Пекине, Брюсселе, Лондоне, Африке и других частях света, сообщает Википедия.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на мероприятии, проходившем на полях саммита НАТО в Вашингтоне, несколько раз оговорился и случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным", а своего вице-президента Камалу Харрис - Дональдом Трампом. В частности, Байден представил Зеленского как "президента Путина".
Напомним, ранее состоялись дебаты Трампа и Байдена. Большое количество обозревателей и наблюдателей, в том числе и от демократов, полагают, что Байден выглядел на них хуже Трампа. Около 67% участников опроса CNN отдали победу республиканцу.
Как сообщалось, Байден не намерен сниматься с выборов и, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что ему было "трудно дебатировать с лжецом". Также Байден заявил о своем плохом самочувствии накануне и во время дебатов.
Другие новости:
- Украина может остановить и остановит Путина - Байден
- "Десятки систем ПВО": Байден пообещал мощную поддержку Украине
- Поддержка Украины и новый пакет помощи - встреча Зеленского и Байдена
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред