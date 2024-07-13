В нескольких городах прогремели мощные взрывы: РФ атаковала Украину ракетами

РФ нанесла ракетный удар с применением баллистики по Харькову и Одессе, граждан призывают находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги.

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РФ ударила по Одессе и Харькову с применением баллистики / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia.org

Днем, 13 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по нескольким городам Украины. В частности взрывы были слышны в Одессе и Харькове. Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Телеграмм-канале сообщил о нескольких баллистических ракетах в направлении города.

"Угроза баллистики из Крыма", - написал Труханов.

В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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"В городе слышен взрыв!", - написал Труханов в 15:55.

Впоследствии, мэр города сообщил о еще одной ракете в направлении Одессы.

"Еще ракета в нашем направлении. В укрытие!", - сообщил он.

Труханов призвал граждан находиться в укрытиях до отбоя.

"Цель больше не фиксируется, но находитесь в безопасных местах до отбоя. Наши защитники будут работать по вражескому разведывательному дрону", - отметил он.

Кроме того, как сообщает "Суспільне", в 15:40 взрыв прогремел и в Харькове. В Воздушных силах ВСУ указывали на угрозу применения оккупантами баллистики с востока.

Впоследствии, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграмм-канале отметил, что россияне ударили по поселку Буды, что в Харьковском районе.

"Осколочное ранение получил мужчина 24 лет. Осмотр места попадания продолжается", - резюмировал он.

По состоянию на 16:51 Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли повторный удар по населенному пункту Буды.

"По состоянию на сейчас в результате российского обстрела гражданского объекта инфраструктуры зафиксировали 16 пострадавших. Из них 9 человек госпитализировали, среди них - один ребенок. Один человек погиб. Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также повреждена машина "скорой", которая прибыла на вызов", - написал он.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Удары по территории Украины - что известно о российских ракетных ударах

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия объявила о планах ударов по водохранилищам вблизи Киева, пытаясь переложить ответственность на Украину. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится к удару по двум дамбам в Киевской области - Киевской ГАЭС и Каневской ГЭС.

Украина совместно с США готовятся к силовому ответу на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, о чем сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время выступления на саммите НАТО.

В результате массированного удара РФ по Украине 8 июля погибли 44 человека, а 196 человек получили ранения, заявила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага.

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