Китаю это выгодно: стали известны неожиданные для РФ результаты саммита НАТО в США

Пекину выгодно постепенное ослабление военно-политической роли России, ведь это будет способствовать укреплению позиций Китая, считает политический эксперт.

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Китай заинтересован в постепенном ослаблении России / Коллаж Главред, фото: сркнишот из видео, Jens Stoltenberg Twitter

По итогам саммита стран-членов НАТО в Вашингтоне, который проходил в период с 9 по 11 июля, Китай займет выжидательную позицию. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

По его словам, КНР возьмет определенную паузу, ведь китайские чиновники понимают неготовность Путина к компромиссным решениям.

"Из тех миротворческих попыток, которые наблюдались в последнее время, Китай понял, что Путин не настроен на компромиссы и пытается говорить с позиции силы", - сказал политический эксперт. видео дня

Он отметил, что Китай удовлетворяет эта ситуация, поскольку постепенное ослабление России не несет ему угрозы, а наоборот, способствует укреплению его позиций.

"Поэтому Китай будет выжидать своего времени, когда стороны взаимно истощатся. И когда наступит время компромиссов, тогда Китай возьмет инициативу в свои руки", - резюмировал Максим Разумный.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Саммит НАТО 2024 - что о нем известно Саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и будет посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО, среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры стран-партнеров Индо-Тихоокеана: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Позиция Китая по войне в Украине - что известно о саммите НАТО в Вашингтоне

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай не является нейтральным в войне России против Украины, поддерживая Кремль и Владимира Путина. КНР поддерживает прочные связи с РФ и передает ей технологии, сообщил посол США в Китае Николас Бернс.

Представитель МИД Китая не ответил прямо на вопрос журналистов о реакции Пекина на террористический удар РФ по Охматдету. В ответ на вопрос об осуждении атаки и соболезнования родственникам погибших, министерство заявило, что Пекин советует Украине и России "ответственно способствовать охлаждению ситуации" и работать над прекращением огня.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках саммита НАТО заявил, что нет информации о подготовке России к боевым действиям против членов Альянса, отметив, что сейчас у России нет ресурсов для таких действий из-за войны в Украине.

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