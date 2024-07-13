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"Надежды не оправдались": Розумный о сомнительных итогах саммита НАТО

Алексей Тесля
13 июля 2024, 14:56
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На Западе победил осторожный подход, подчеркнул Максим Розумный.
Розумный
Максим Розумный оценил итоги саммита НАТО / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/NATO

Прошедший в США саммит НАТО не оправдал надежд на решительные и эффективные шаги по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, заявил доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

"Честно говоря, я не надеялся, что мы получим приглашение или какие-то формальные шаги относительно нашего членства в НАТО, поскольку для этого якобы нет определенных предпосылок (и об этом шла речь в последнее время). Но даже то, как проходит саммит, какая риторика царит, показывает, что даже эти наши скромные надежды на то, что саммит серьезным образом усилит поддержку Украины Западом, пока не оправдываются", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт указал, что самым смелым стало заявление о том, что что путь Украины в НАТО является неотвратимым.

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"Но это уже ни для кого не новость, об этом заявляли уже неоднократно. И от того, что это еще один раз будет заявлено, даже в коммюнике саммита, мало что меняет в современном мире. Мне кажется, что победил осторожный подход. То есть главные действующие лица - коллективный Запад - решили в этот момент ничего решительного не делать и руководствуются принципом "не навредить", - добавил Розумный.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с журналистами подтвердил, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Напомним, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать натоизацию Украины".

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

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