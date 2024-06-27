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Китай в войне – на стороне Путина: США разнесли Пекин и заявили о "большой ошибке"

Андрей Ганчук
27 июня 2024, 11:28
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Китай поставляет агрессору России технологии и поддерживает с ней связь на протяжении всей полномасштабной войны против Украины, сказал Николас Бернс.

Бернс, Путин, Си Цзиньпин
Позволить Китаю поставлять технологии России стало большой ошибкой - Бернс / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Китай не придерживается нейтралитета в войне России против Украины. Пекин на стороне главы Кремля Владимира Путина. Всю полномасштабную войну КНР поддерживает прочные связи с РФ и передает ей технологии. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс.

Как сообщает Sky News, он сказал о том, что российско-украинская война стала "экзистенциальным кризисом" в Европе. И Китай здесь на стороне РФ.

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"Китай не является нейтральным, он фактически встал на сторону России в этой войне", - говорит Бернс.

Также дипломат акцентировал внимание на том, что позволять Китаю оказывать настолько весомую технологическую помощь России является ошибкой.

"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для усиления и укрепления оборонной промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны", - подчеркнул Николас Бернс.

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Кратко о позиции Китай по войне РФ против Украины / Инфографика: Главред

Китай и война в Украине – главные новости по теме:

Китай будет искать "урегулирование кризиса" в Украине своим путем, сказал глава государства Си Цзиньпин. В китайском МИД уточнили, что он имел ввиду содействие "переговорам" и политическим механизмам завершения войны.

Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии, сказала посол Киева в Сингапуре Екатерина Зеленко. По ее словам, это возможно в том случае, если Пекин организует мероприятие, где будет обсуждаться завершение войны в рамках Устава ООН.

Китай не откажется от поддержки РФ, считает военный эксперт Олег Жданов. В интервью Главреду он поделился точкой зрения, согласно которой КНР способна перейти даже к прямым поставкам вооружений россиянам. Пекину выгодно держать Россию на плаву.

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное

Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях.

Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.

Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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