ВСУ перешли в наступление и выбили россиян из села на Харьковщине: что известно

Российские войска более двух месяцев назад начали наступление в Харьковской области. Ситуация на этом направлении до сих пор остается сложной. Однако, Силы обороны смогли выбить врага из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков".
Как отметил Повх, ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Противник непрерывно атакует позиции украинских защитников.
"Если сравнить прошлые сутки (12 июля - ред.) и эти сутки (13 июля - ред.), по 13 боевых столкновений произошло. Подчеркиваю, сутки еще не закончились. 10 атак в эти сутки наши воины уже отбили, а 3 - еще продолжаются", - сообщил спикер.видео дня
Он отметил, что враг продолжает пытаться захватить больше территорий, теряя при этом значительное количество личного состава. Однако, ситуация остается под контролем.
Вооруженные силы Украины эффективно противостоят оккупантам, отбрасывая их обратно к границе. Повх также подтвердил, что украинские военные выбили врага из Сотницкого Казачка на Харьковщине.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Бои на Харьковщине - что известно о наступлении РФ на поселок Сотницкий Казачок
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине, сообщили аналитики мониторингового канала Deep State 13 июля.
27 июня на границе в Харьковской области начались бои на новом участке, сообщали в Deep State. Российские оккупанты начали атаковать возле села Сотницкий Казачок, используя диверсионные группы.
28 июня в американском Институте изучения войны отметили, что российские оккупанты могут открыть новую горячую точку на севере Харьковской области. Диверсионно-разведывательная группа противника недавно провела штурм границы на Золочевском направлении на северо-западе от Харькова.
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