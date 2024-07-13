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Не из Беларуси: в СНБО объяснили слова Буданова о новом наступлении с севера

Юрий Берендий
13 июля 2024, 20:30
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Угрозы наступления российских войск через Беларусь нет, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, комментируя заявление Буданова.
Не из Беларуси: в СНБО объяснили слова Буданова о новом наступлении с севера
В СНБО ответили, есть ли угроза атаки из Беларуси / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, ua.depositphotos.com

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины отметил, что РФ может начать новую атаку с севера. По его словам, игнорировать эту проблему нельзя и тенденция достаточно угрожающая. Слова главы ГУР прокомментировал в своем Телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что "многие люди" трактовали слова Буданова так, будто существует угроза наступления из Беларуси на северные области Украины.

"Многие люди почему-то путают север, о котором говорит Буданов, и Беларусь. Это разные вещи. Угрозы наступления из Беларуси нет", - написал Коваленко.

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Что сказал Буданов об угрозе с севера

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV заявил, что Россия планирует осуществить военную атаку с севера Украины, хотя "катастрофы не будет".

"Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет?" - прокомментировал Буданов.

Буданов отметил, что атака "уже продолжается", однако он не уточнил направления, чтобы избежать паники.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступление и готовят новые подразделения для атак в Волчанске. По данным оперативно-тактической группировки "Харьков", с начала суток произошло 13 боевых столкновений в районах Глыбокого, Старицы, Липцов и Волчанска, при этом Силы обороны отбили 5 атак.

Российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 военных в штурмах с ВСУ 2939 оккупантов погибли, а 6509 получили ранения, отметил заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.

Вооруженные силы Украины, вероятно, окружили российских оккупантов возле Волчанского Агрегатного завода в Харьковской области, контролируя все подступы к зданию, говорится в отчете Института изучения войны от 30 июня.

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