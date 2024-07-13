Три очереди одновременно: появился график отключений электроэнергии на 14 июля

В воскресенье, 14 июля, высока вероятность применения светло-серых зон, предупредили в ДТЭК.

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Появился график отключений электроэнергии на 14 июля / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/Counselling

Две очереди отключений электрической энергии будут действовать в Украине в воскресенье с 7:00 до 15:00.

В остальное время будут применяться одновременно три очереди отключений. Об этом идет речь в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 14 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 7:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно", - отмечается в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

"Киев, Киевская область, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до конца суток", - уточнили в компании ДТЭК.

Что известно об отключениях в Украине

Как уточняли в "Укрэнерго", потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей или групп:

применение ограничений до трех очередей означает, что электричества одновременно не будет примерно у половины потребителей;

четыре очереди – ограничение одновременно до 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода.

Информацию о графиках отключений в каждом регионе следует смотреть на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что областные энергоснабжающие компании будут применять три очереди отключений. Отмечается, что до 14:00 применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.

Напомним, в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

/ Инфографика: Главред

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