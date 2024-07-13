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"Спровоцируем панику": Буданов ответил, есть ли угроза наступления РФ с севера

Анна Ярославская
13 июля 2024, 13:39
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Глава ГУР заявил, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится".
Кирилл Буданов, ВСУ, карта
Кирилл Буданов оценил риск наступления РФ с севера / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap ​

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления российских оккупантов на севере Украины. По его словам, "проблемы есть, и они имеют тенденцию к обострению".

Этот ответ последовал после вопроса журналиста NV о том, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступление оккупантов на востоке и севере в ближайшие месяцы.

"Если я начну отвечать на этот вопрос (об атаке РФ с севера, - ред), мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", - сказал он.

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При этом глава ГУР добавил, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится".

"Понимаете, это такая для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет?" – сказал Буданов.

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При этом он не стал уточнять о каких направлениях на севере идет речь.

"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", - констатировал Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ситуация на севере Украины - что известно

Согласно сводке Генштаба на утро, 13 июля, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На границе с Черниговской и Сумской областями РФ сохраняет военное присутствие, атакует ДРГ и обстреливает приграничье.

В мае министр обороны Рустем Умеров заявил, что Силам обороны Украины удалось стабилизировать новый фронт на северо-востоке Харьковской области, где Россия атаковала в начале этого месяца. Однако Россия готовится к новому наступлению и планирует перебросить еще 200-300 тысяч военных в Украину.

"Их цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас, они продолжают выполнять свою цель - уничтожить нацию", - сказал он.

В июне издание Business Insider писало о том, что наступление оккупационных войск РФ на Харьковщине сначала обрисовало довольно жуткие перспективы для Украины, однако уже сейчас стало понятно - противник потерпел провал и потерял возможность открыть новый фронт.

12 июля представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что российские оккупанты сместили основную интенсивность активных наступательных действий из города Часов Яр на Торецкое направление. Однако, враг продолжает обстреливать город.

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