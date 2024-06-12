УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Окружения не будет: оккупанты потеряли возможность открыть новый фронт

Анна Косик
12 июня 2024, 11:07
142
ВСУ все еще находятся в уязвимой позиции на Харьковщине из-за медленного поступления военной помощи, однако армия страны-агрессора упустила шанс на прорыв.
оккупанты, ВСУ
У армии РФ не осталось шансов на окружение ВСУ на Харьковщине, наступление замедляется / Коллаж: Главред, фото: flickr

Наступление оккупационных войск РФ на Харьковщине сначала обрисовало довольно жуткие перспективы для Украины, однако уже сейчас стало понятно - противник потерпел провал и потерял возможность открыть новый фронт, пишет Business Insider.

Россияне уже не рассчитывают на прорыв, их наступление замедляется, но до сих пор владеют инициативой. Хотя, казалось, в начале они имели все шансы на большую победу - на границе фактически не было препятствий, поэтому сразу несколько сел перешли под контроль России.

"Если отмотать на месяц назад, то ситуация для Украины выглядела мрачной. Когда 10 мая путинские войска пересекли границу в Харьковской области, оборона была настолько слабой, что один солдат сказал ВВС, что они "просто вошли", - говорится в статье.

видео дня

"Заглохло" российское наступление на моменте захода в Волчанск. Украина перебросила дополнительные подразделения, чтобы отразить атаку и это сработало. Россияне оказались абсолютно неготовыми и незащищенными к такому развитию боевых действий.

Уже через четыре недели официально о "почти законченном" наступлении оккупантов сообщил и советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. В свою очередь научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил Ник Рейнольдс подтвердил, что РФ потеряла возможность "по крайней мере начать окружать Харьков и контролировать ключевые автомагистрали".

Скорее всего, сыграла злую шутку с оккупантами их же спешка. Если бы Россия лучше подготовила свои подразделения, которые перебросила на передовую на Харьковщине, у нее был бы шанс на успех. В то же время, Рейнольдс подчеркнул, что новое наступление врага таки достигло одной из целей - "вызвало большее давление на украинцев".

Что известно о Business Insider?

Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

Наступление оккупационных войск РФ на Харьковщине

Недавно стало известно, что российские войска изменили тактику ведения наступательных операций на Харьковском направлении. Такие действия врага напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по России с применением их вооружения.

Силы обороны Украины проводят активные контратаки на Харьковском направлении на фоне ограниченных наземных атак РФ к северу и северо-востоку от Харькова.

Ранее в районе Волчанска Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили вражеские подразделения и взяли много пленных. Одно из подразделений армии РФ полностью потеряло свою боеспособность и было выведено на территорию РФ.

Другие новости с фронта:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ российские войска новости Харьковщины
Реклама

Главное за день

"Максимальное уничтожение врага": Сырский рассказал о ситуации на фронте

"Максимальное уничтожение врага": Сырский рассказал о ситуации на фронте

12:00 Украина
Будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется - Гончар

Будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется - Гончар

11:28 Украина
Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

09:36 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами 17267

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами

Самый большой страх Путина : Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ 6175

"Самый большой страх Путина": Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы 4583

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается 4468

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается

Последние новости

12:03

Rheinmetall в 2024 году запустит в Украине производство БМП Lynx - Handelsblatt

12:00

"Максимальное уничтожение врага": Сырский рассказал о ситуации на фронте

11:58

Опру Уинфри срочно госпитализировали: что случилось

11:37

Угроза наступления РФ на Сумщине: аналитик сказал, какая ситуация на границе

11:28

Будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется - Гончар

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:15

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Быкам - крупная ошибка, Змеям - жалость

11:07

Окружения не будет: оккупанты потеряли возможность открыть новый фронт

11:01

Евро-2024: где смотреть турнир в Украине и расписание матчей

10:39

"Сидите тихо": путинистка Маша Распутина напала на Аллу Пугачеву

Реклама
10:25

Что означает "ні Богові свічка, ні чортові кочерга": мало кто знает истинное значениеВидео

10:20

Админуслуг без военного билета не будет: что нужно знать военнообязанным

10:05

Кому из пенсионеров пересчитают пенсии: кто имеет право на доплату

09:42

Когда играет Украина на Евро-2024: расписание матчей и соперники сборной Украины

09:36

Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

09:33

Путинист Филипп Киркоров устроил разборки на сьемках - детали

09:20

Гороскоп на завтра 13 июня: Козерогам - взрыв творчества, Весам - проблемы с концентрацией

09:00

Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар

08:52

РФ запустила по Украине 6 ракет и 24 дрона, есть разрушения и пострадавшие: деталиФото

08:17

Для чего РФ обвиняет Украину в терроризме: в ISW сделали важное заявление

08:11

"Первый в жизни": Наталья Могилевская поразила тем, что ей удалось вместе с детьми

Реклама
08:10

Коротко о выборах во Франции: что ждет Макрона и Украинумнение

08:10

Ужасная, но мирная Россия будущего?мнение

07:35

Какой праздник 13 июня: что категорически запрещено делать на Вознесение Господне

07:25

В Крыму прогремели взрывы во многих городах: может быть поражена ЗРК С-400Видео

06:34

РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву, прогремели взрывы: детали

05:44

Как сохранить огурцы свежими дольше: простой секрет с ледяной водой от садоводаВидео

05:10

Надо за 4 секунды найти странный пирог: оптическая иллюзия на проверку внимательности

04:39

Плохой знак: что немедленно следует сделать с вещами из секонда - как не навлечь бедуВидео

04:00

Почему Аффлек и Лопес продают поместье за 60 млн долларов: СМИ рассказали

03:29

Куда деваются удаленные фото с телефона: об этой тайне гаджета знают единицы

03:24

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы

02:30

Мадонна напомнила про страдания детей Украины и мощно поддержала Саммит мираВидео

01:35

Почему стоит пить рассол из маринованных огурцов: 8 преимуществ для организма

00:11

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается

11 июня, вторник
23:36

"РФ наладила огромное производство": Катков раскрыл мощности Украины и России

23:07

НАТО должно официально пригласить Украину: Польша требует решительных действий

22:54

Принц Гарри ищет отдельный дом от Меган Маркл: что произошло

22:51

"Как будто все замерло": вдова Билоножко призналась, как переживает его смерть

22:45

СМИ узнали странные подробности "смерти" предателя Мацегоры

21:56

Настя Каменских сообщила радостную новость - что случилось

Реклама
21:50

Драка с "медиками" в ТЦК Одессы: в военкомате озвучили свою версию

21:41

Какие вещи нельзя стирать вместе ни в коем случае: правила, которые важно знать всем

21:37

Украина получит 100 ракет для Patriot: Писториус объявил о мощном пакете помощи

21:34

"Жоржик-коржик, первый колокольчик!": в Сети появились первые фото внука Меладзе

20:44

"В 6 раз больше, чем в 2023 году": в ВСУ раскрыли успехи по производству БПЛА

20:34

Путинистка-жена Пескова внезапно вспомнила, что она - украинка: нелепая причина

19:59

Это тысячи дронов: командующий беспилотных сил перечислил цели для ударов БПЛА по России

19:33

РФ выжигает Часов Яр и Ивановское: в ВСУ раскрыли ситуацию в Донецкой области

19:19

Украина усиливает функции Госаудитслужбы, чтобы обеспечить прозрачное использование средств, предоставленных ЕС - Басалаева

19:16

Быстро испортится: зачем кофе хранить в холодильнике - малоизвестный секретВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять