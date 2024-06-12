Окружения не будет: оккупанты потеряли возможность открыть новый фронт

ВСУ все еще находятся в уязвимой позиции на Харьковщине из-за медленного поступления военной помощи, однако армия страны-агрессора упустила шанс на прорыв.

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У армии РФ не осталось шансов на окружение ВСУ на Харьковщине, наступление замедляется / Коллаж: Главред, фото: flickr

Наступление оккупационных войск РФ на Харьковщине сначала обрисовало довольно жуткие перспективы для Украины, однако уже сейчас стало понятно - противник потерпел провал и потерял возможность открыть новый фронт, пишет Business Insider.

Россияне уже не рассчитывают на прорыв, их наступление замедляется, но до сих пор владеют инициативой. Хотя, казалось, в начале они имели все шансы на большую победу - на границе фактически не было препятствий, поэтому сразу несколько сел перешли под контроль России.

"Если отмотать на месяц назад, то ситуация для Украины выглядела мрачной. Когда 10 мая путинские войска пересекли границу в Харьковской области, оборона была настолько слабой, что один солдат сказал ВВС, что они "просто вошли", - говорится в статье. видео дня

"Заглохло" российское наступление на моменте захода в Волчанск. Украина перебросила дополнительные подразделения, чтобы отразить атаку и это сработало. Россияне оказались абсолютно неготовыми и незащищенными к такому развитию боевых действий.

Уже через четыре недели официально о "почти законченном" наступлении оккупантов сообщил и советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. В свою очередь научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил Ник Рейнольдс подтвердил, что РФ потеряла возможность "по крайней мере начать окружать Харьков и контролировать ключевые автомагистрали".

Скорее всего, сыграла злую шутку с оккупантами их же спешка. Если бы Россия лучше подготовила свои подразделения, которые перебросила на передовую на Харьковщине, у нее был бы шанс на успех. В то же время, Рейнольдс подчеркнул, что новое наступление врага таки достигло одной из целей - "вызвало большее давление на украинцев".

Что известно о Business Insider? Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

Наступление оккупационных войск РФ на Харьковщине

Недавно стало известно, что российские войска изменили тактику ведения наступательных операций на Харьковском направлении. Такие действия врага напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по России с применением их вооружения.

Силы обороны Украины проводят активные контратаки на Харьковском направлении на фоне ограниченных наземных атак РФ к северу и северо-востоку от Харькова.

Ранее в районе Волчанска Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили вражеские подразделения и взяли много пленных. Одно из подразделений армии РФ полностью потеряло свою боеспособность и было выведено на территорию РФ.

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