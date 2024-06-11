В Пентагоне пояснили, как ВСУ смогут удерживать линию обороны на фронте

Американская помощь позволила Украине замедлить наступательные действия войск страны-агрессора РФ в Харьковской области, а также обеспечить прочное удержание линий обороны. Об этом на брифинге для представителей СМИ заявил спикер Министерства обороны США (Пентагона) генерал Патрик Райдер, сообщает агентство "Укринформ".
"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", – сказал офицер.
Как говорит Райдер, уже заметно, что военная помощь, поступающая в распоряжение ВСУ из США, дает реальные результаты, и украинские войска могут в дальнейшем удерживать линию обороны.
"Мы осознаем, что еще нужно сделать многое, чтобы обеспечить их крайне необходимой помощью, и мы продолжим прилагать усилия", — сказал генерал.
Райдер напомнил СМИ, что уже через несколько суток в Брюсселе состоится очередное заседание в формате "Рамштайн" (где эти вопросы будут обсуждаться со всеми союзниками и партнерами).
Что такое Пентагон?
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют именно Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
Встреча Байдена и Зеленского
В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с американским лидером Джо Байденом. Первая встреча состоится уже на этой неделе.
В частности, Зеленский и Байден проведут встречу на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии.
Зеленский и Байден также встретятся на полях саммита G7, который пройдет 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.
При этом Байден пропустит саммит мира в Швейцарии, который состоится в июне. Глава Белого дома будет на мероприятии, посвященному предвыборному сбору средств в Калифорнии.
Другие новости:
- "Путин будет аплодировать": Зеленский о вероятном отсутствии Байдена на Саммите
- Байден о мире в Украине: "Это необязательно означает НАТО"
- "Есть качели": у Зеленского оценили отказ Байдена участвовать в Саммите мира
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред