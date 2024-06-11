В Пентагоне пояснили, как ВСУ смогут удерживать линию обороны на фронте

Как говорят в Пентагоне, уже заметно, что военная помощь, поступающая в распоряжение ВСУ из США, дает реальные результаты.

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Помощь США Украине: в Пентагоне пояснили, что изменило ситуацию на фронте / коллаж Главред, фото УНИАН и Us Army

Американская помощь позволила Украине замедлить наступательные действия войск страны-агрессора РФ в Харьковской области, а также обеспечить прочное удержание линий обороны. Об этом на брифинге для представителей СМИ заявил спикер Министерства обороны США (Пентагона) генерал Патрик Райдер, сообщает агентство "Укринформ".

"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", – сказал офицер.

Как говорит Райдер, уже заметно, что военная помощь, поступающая в распоряжение ВСУ из США, дает реальные результаты, и украинские войска могут в дальнейшем удерживать линию обороны.

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"Мы осознаем, что еще нужно сделать многое, чтобы обеспечить их крайне необходимой помощью, и мы продолжим прилагать усилия", — сказал генерал.

Райдер напомнил СМИ, что уже через несколько суток в Брюсселе состоится очередное заседание в формате "Рамштайн" (где эти вопросы будут обсуждаться со всеми союзниками и партнерами).

Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют именно Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Встреча Байдена и Зеленского

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с американским лидером Джо Байденом. Первая встреча состоится уже на этой неделе.

В частности, Зеленский и Байден проведут встречу на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии.

Зеленский и Байден также встретятся на полях саммита G7, который пройдет 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.

При этом Байден пропустит саммит мира в Швейцарии, который состоится в июне. Глава Белого дома будет на мероприятии, посвященному предвыборному сбору средств в Калифорнии.

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