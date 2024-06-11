ВСУ контратакуют на Харьковщине: в ISW назвали главный 'козырь' украинских атак

В ISW отмечают, что украинские военные ведут активные контрнаступательные действия на Харьковщине используя численное преимущество в беспилотниках.

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В ISW рассказали, что облегчает украинские контратаки / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины проводят активные контратаки на Харьковском направлении на фоне ограниченных наземных атак РФ к северу и северо-востоку от Харькова. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

В ISW со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского отметили, что украинские военные продолжают контратаки на Харьковщине.

По данным российских так называемых военкоров, Силы обороны Украины ведут активные контратаки в районе населенного пункта Глубокое и в городе Волчанск.

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"Один российских военкор утверждал, что численное преимущество украинских сил в беспилотниках облегчает контратаки", - говорится в отчете ISW.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские оккупанты 9 и 10 июня атаковали позиции украинских войск возле Липцов (к северу от Харькова), Глубокого и Волчанска.

Кроме того, аналитики приводят слова российского военкора, который отметил, что российские войска осуществляют попытки наступления неподалеку населенного пункта Зеленое, находящегося на международной границе к северо-востоку от Харькова, и к западу от Волчанска.

Ход боев на Харьковщине (карта) / Фото: understandingwar

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник американского президента Джейк Салливан отметил, что российское наступление на Харьковщине застопорилось. По его словам, это произошло из-за разрешения США наносить удары по территории России западным вооружением.

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук сообщил, что российская оккупационная армия разворачивает на Харьковском направлении, у границы с Украиной, новые подразделения, в частности мотострелковые, для поддержки штурмов.

По информации британского издания The Telegraph, российское наступление в Харьковской области, начатое в начале мая, завершилось полным провалом из-за необдуманных действий военного командования.

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