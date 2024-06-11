ВСУ контратакуют на Харьковщине: в ISW назвали главный 'козырь' украинских атак

Силы обороны Украины проводят активные контратаки на Харьковском направлении на фоне ограниченных наземных атак РФ к северу и северо-востоку от Харькова. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
В ISW со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского отметили, что украинские военные продолжают контратаки на Харьковщине.
По данным российских так называемых военкоров, Силы обороны Украины ведут активные контратаки в районе населенного пункта Глубокое и в городе Волчанск.
"Один российских военкор утверждал, что численное преимущество украинских сил в беспилотниках облегчает контратаки", - говорится в отчете ISW.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские оккупанты 9 и 10 июня атаковали позиции украинских войск возле Липцов (к северу от Харькова), Глубокого и Волчанска.
Кроме того, аналитики приводят слова российского военкора, который отметил, что российские войска осуществляют попытки наступления неподалеку населенного пункта Зеленое, находящегося на международной границе к северо-востоку от Харькова, и к западу от Волчанска.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Наступление РФ на Харьковщине - ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник американского президента Джейк Салливан отметил, что российское наступление на Харьковщине застопорилось. По его словам, это произошло из-за разрешения США наносить удары по территории России западным вооружением.
Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук сообщил, что российская оккупационная армия разворачивает на Харьковском направлении, у границы с Украиной, новые подразделения, в частности мотострелковые, для поддержки штурмов.
По информации британского издания The Telegraph, российское наступление в Харьковской области, начатое в начале мая, завершилось полным провалом из-за необдуманных действий военного командования.
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