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Белый дом снял запрет на передачу американского оружия "Азову" – WP

Алексей Тесля
11 июня 2024, 09:10
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Отныне бригада Нацгвардии "Азов" будет иметь доступ к военной помощи от США.
Азов
В США сняли запрет на передачу вооружений Азову / Коллаж: Главред, Фото: WhiteHouse.gov, Facebook/azov.media

Администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставки оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Об этом идет речь в материале издания The Washington Post со ссылкой на Государственный департамент США.

"После тщательного изучения 12-я бригада специального назначения "Азов" прошла проверку Лихи, проведенную Государственным департаментом США", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что закон, получивший название в честь сенатора Патрика Лихи, запрещает передачу военной помощи США иностранным подразделениям, которые совершали серьезные нарушения прав человека. Государственный департамент не нашел "никаких доказательств" таких нарушений, говорится в заявлении.

При этом, представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда был снят запрет и поступило ли уже американское оружие в "Азов". Отныне бригада Нацгвардии "Азов" будет иметь доступ к такой же военной помощи от США, как и любое другое подразделение украинских защитников.

Бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" – тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".

"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.

В ходе АТО/ООС "Азов" также принимал участие в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь в ходе полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Что известно о запрете помощи "Азову"

Как известно, в 2015 году, после дезинформационной кампании, Палата представителей США по инициативе конгрессмена от Демократической партии Джона Коньерса, который называл "Азов" "неонацистским", приняла поправки, которые запрещали оказывать военную помощь украинскому добровольческому батальону.

Ранее сообщалось о том, что военным "Азова" не дают оружие от США и запрещают тренироваться с НАТО. "Азов" был исключен из перечня получателей пакета военной помощи США из-за подозрений в неонацистских связях. В то же время военные этого подразделения не могут участвовать в учениях с НАТО в Европе.

Напомним, ранее командир Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов. Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что важно не количество оружия и техники, а то, как она используется.

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