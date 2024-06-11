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В российской глубинке разбился российский самолет Су-34: экипаж погиб

Дмитрий Видоменко
11 июня 2024, 09:26
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 армии страны-агрессора РФ разбился в горной местности Северной Осетии. Члены экипажа не выжили.
Су-34, взрыв
В глубинке страны-агрессора РФ разбился самолет Су-34 / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Истребитель-бомбардировщик модели "Су-34" армии страны-агрессора РФ разбился в горах в глубинке ‒ в Северной Осетии. Члены экипажа не выжили. Об этом сообщают русские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Как утверждают пропагандисты, самолет упал во время выполнения "планового учебно-тренировочного полета" и якобы из-за технической неисправности.

Как пишет пропагандистский Telegram-канал Baza, местные жители видели, что в горах Северной Осетии потерпел крушение неизвестный летательный апарат ‒ и около полуночи 11 июня он ударился о скалу.

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Другой российский Telegram-канал Mash пишет, что самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета. Местные жители рассказали, что инцидент произошел возле села Дзуарикау и они якобы ночью слышали взрыв.

Что известно о самолете Су-34?

Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".

Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Взрывы в Ахтубинске 9 июня - главные новости по теме

Как сообщалось ранее, ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69. 9 июня Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поразила новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар по данному самолету стал частью охоты ВСУ на военную авиацию россиян далеко за пределами фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате атаки на аэродром "Ахтубинск" под удар попал не только Су-57. Российские пропагандисты со ссылкой на источники в Генштабе подтверждают поражение истребителя "пятого поколения" Су-57 в ходе атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.

Ранее сообщалось, что по открытым данным 2022 года, всего в изготовленном виде у россиян было 6 единиц Су-57, теперь стало 5. Су-57 может быть носителем ракет Х-59 и Х-69 (которой была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС), а также КАБы-1500.

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