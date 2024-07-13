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Оккупанты уничтожили дом известного украинского футболиста - детали

Степан Гафтко
13 июля 2024, 19:11
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Россияне попали ракетой в дом футболиста Виктора Коваленко и разрушили его.
Оккупанты уничтожили дом известного украинского футболиста - детали
РФ попала в дом футболиста Коваленко / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram/vitykovalenko

Оккупанты попали в дом, в котором вырос и когда-то жил известный украинский футболист Виктор Коваленко, на момент попадания там проживала его мать, которая, к счастью, осталась жива. Об этом спортсмен сообщил на свой странице в Instagram.

Кто такой Виктор Коваленко

Виктор Ковалеенко родился 14 февраля 1996 года в Херсоне - украинский футболист, атакующий полузащитник итальянской "Аталанты". На правах аренды играет за "Эмполи". Лучший бомбардир (обладатель "Золотой бутсы") молодежного чемпионата мира 2015.

По словам футболиста, который сейчас защищает цвета итальянского клуба "Эмполи", российская ракета попала в дом, в котором он вырос и долгое время проживал. Также спорсмен сообщил, что там проживала его мать, которая, к счастью, осталась жива.

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"Сегодня ракета пи*оров попала в дом где я жил всю жизнь, это был дом моих родителей, больше дома нет! Стресс и страх который я пережил не передать словами потому, что там была мама, слава богу с ней все хорошо!", - написал в соцсети Коваленко.

Также он заверил, что украинский народ отомстит за все обиды, которые причинили россияне за время войны против Украины.

Кроме того, Коваленко разместил на своей странице счет, на который можно донатить для наших военных, воюющих на Херсонском направлении.

Российские обстрелы Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия объявила о планах ударов по водохранилищам вблизи Киева, пытаясь переложить ответственность на Украину. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится к удару по двум дамбам в Киевской области - Киевской ГАЭС и Каневской ГЭС.

Украина совместно с США готовятся к силовому ответу на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, о чем сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время выступления на саммите НАТО.

В результате массированного удара РФ по Украине 8 июля погибли 44 человека, а 196 человек получили ранения, заявила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага.

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