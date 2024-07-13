'Уничтожения больницы мало': Зеленский был разочарован после встречи с Байденом - СМИ

В СМИ отмечают, что Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне рассчитывал на согласие Байдена о снятии ограничений на удары американским оружием по РФ.

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Зеленский был разочарован после переговоров с Байденом / Коллаж Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский остался разочарован отказом президента США Джо Байдена предоставить разрешение украинским войскам бить американским дальнобойным оружием по территории РФ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом разговора между двумя лидерами.

Президент Украины Владимир Зеленский поднял этот вопрос во время завершения двусторонней дискуссии в четверг, когда саммит НАТО подходил к концу. Байден ответил, что обе стороны должны продолжать обсуждение, сообщили трое собеседников.

Это оставило возможность для снятия ограничений открытой, хотя до положительного ответа было еще далеко, отметили они.

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После разговора Зеленский и Андрей Ермак, руководитель его Офиса, были крайне разочарованы, сообщил человек, знакомый с ситуацией.

"Ощущение всегда одно и то же: ограничения в конце концов снимут, но сначала кто-то должен умереть. Кажется, что уничтожения детской больницы недостаточно", - сказал собеседник, который, как и другие, пожелал остаться анонимным, чтобы обсудить частную встречу.

Во время своей громкой пресс-конференции в четверг вечером Байден рассказал, как ответил Зеленскому, что не наносил бы удары по РФ.

"Если бы он имел возможность ударить по Москве, ударить по Кремлю, имел бы это смысл? Нет", - сказал Байден, несмотря на то, что США не передали Украине ни одного вооружения, которое могло бы попасть в зону досягаемости российской столицы.

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Удары дальнобойным оружием США по России - что известно о позиции Пентагона

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 июля глава Пентагона Ллойд Остин второй раз за месяц пообщался по телефону с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом на брифинге сообщила спикер Пентагона Сабрина Сингх, добавив, что США пока не позволяют Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по глубинным целям в России, хотя это может измениться.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина делает все возможное, чтобы получить от США разрешение на удары по аэродромам на территории РФ, готовя мощный военно-дипломатический удар в ответ на российский террор.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне провел первые переговоры с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсуждалось практическое применение британских ракет Storm Shadow для ударов по РФ в связи с поставкой Украине самолетов F-16.

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