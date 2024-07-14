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Покушение на Трампа: в ФБР назвали имя стрелявшего в экс-президента США

Алексей Тесля
14 июля 2024, 10:52
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Томас Мэтью Крукс жил в пригороде Питтсбурга, примерно в 55 км от места проведения митинга Дональда Трампа.
Трамп, Крукс
В Дональда Трампа стралял Томас Мэтью Крукс / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Telegram

В ФБР раскрыли личность человека, стрелявшего в 45-го президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании.

Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он жил в пригороде Питтсбурга, примерно в 55 км от места проведения митинга Трампа, и окончил среднюю школу Бетел-Парк два года назад, сообщает CNN.

Отмечается, что по данным базы данных избирателей, Крукс был зарегистрирован на голосование как республиканец. Президентские выборы 2024 года стали бы первыми, где он смог проголосовать.

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Вместе с тем также известно о том, что согласно информации Федеральной избирательной комиссии, Крукс пожертвовал 15 долларов избирательному комитету демократов Progressive Turnout Project.

В свою очередь журналисты CNN попытались связаться с отцом Крукса. Он сказал, что пытается выяснить, "что, черт возьми, происходит", и ждет разговора с правоохранителями, прежде чем говорить о сыне.

Кроме того, в момент нападения у Крукса не было никаких документов, удостоверяющих личность. При этом он был одет в футболку с логотипом YouTube-канала Demolition Ranch. Этот блог имеет 11 млн подписчиков и посвящен огнестрельному оружию. После того, как пользователи заметили логотип, основатель Demolition Ranch опубликовал фото с погибшим Круксом и подписью: "Какого черта?".

Что известно о CNN?

CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо.

Сам Трамп позднее прокомментировал стрельбу в Пенсильвании. В публикации Truth Social он заявил, что получил ранение в верхнюю правую часть уха.

Позднее стали известны подробности покушения на экс-президента США Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение. Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс.

Сообщается, что он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания, при этом отмечается, что пока его мотивы неясны. Стрелявшего в Трампа мужчину застрелили снайперы Секретной службы.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа и подчеркнул, что такому насилию нет оправданий.

"С ужасом узнал о стрельбе по бывшему Президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать", - отметил глава Украинского государства.

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