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Покушения на Путина: в РФ закатили истерику после заявления Буданова

Алексей Тесля
14 июля 2024, 11:45
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Марии Захаровой померещились "американские деньги", на которые якобы готовили покушения на Владимира Путина.
Буданов, Захарова
В РФ забились в истерике после заявления Кирилла Буданова / Коллаж: Главред, Фото: ГУР, скриншот

В стране-агрессоре РФ истерически отреагировали на озвученную начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым информацию о том, что на диктатора Владимира Путина готовились покушения.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что покушения на Путина якобы готовились на деньги США. Ее слова приводит РБК.

Сразу после покушения на Дональда Трампа МИД РФ упомянул о недавнем заявлении Кирилла Буданова. В ведомстве Сергея Лаврова сообщили, что покушение на Путина якобы готовилось на деньги США.

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"Так это покушение готовилось, опять же, на американские деньги, без которых никакой вредной деятельности ГУР, СБУ и вообще Банковой и не было бы", – ляпнула Захарова.

Отметим, что накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также прокомментировал заявление Буданова. При этом он ожидаемо приплел "угрозы" со стороны Украины.

"Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", — сказал Песков.

Что сказал Буданов

На российского диктатора Владимира Путина совершались покушения. Однако эти попытки были неудачными, рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, ГУР Минобороны Украины известно о покушениях на Путина.

"Они (попытки убить Путина — ред.) были, но, как видите, тоже пока неудачны", - сказал Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Как сообщалось ранее, контрразведка и Служба безопасности Украины раскрыли сеть агентов, по указанию ФСБ готовивших покушение на президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства. Кроме Зеленского, российские спецслужбы также планировали убить главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В прошлом году стало известно, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

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Владимир Путин ГУР Мария Захарова Кирилл Буданов
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