Буданов рассказал о попытках убить Путина

По словам главы ГУР, у россиян существует страх потерять хозяина Кремля Владимира Путина, так как он - гарант их жизненной стабильности.

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Буданов рассказал, что на Путина готовили покушение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН и скриншот из видео

На российского диктатора Владимира Путина совершались покушения. Однако эти попытки были неудачными. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, ГУР Минобороны Украины известно о покушениях на Путина.

"Они (попытки убить Путина — ред.) были, но, как видите, тоже пока неудачны", - сказал Буданов в интервью NV.

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По мнению главного разведчика Украины, у россиян существует страх потерять Путина.

"Путин у власти более 20 лет… сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он - гарант их жизненной стабильности", - сказал Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Покушение на Зеленского - что известно

7 мая контрразведка и Служба безопасности Украины раскрыли сеть агентов, по указанию ФСБ готовивших покушение на президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства. Кроме Зеленского, российские спецслужбы также планировали убить главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

18 апреля в Польше задержали мужчину, который пытался помочь российским спецслужбам в убийстве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила Служба безопасности Украины. Покушение на убийство Зеленского должно было состояться тогда, когда он будет находиться на территории Польши.

В прошлом году стало известно, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

Представитель Госдепа США заявил, что раскрытие информации о подготовке российскими спецслужбами покушения на президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников к инаугурации Путина свидетельствует об аморальности режима, который сейчас находится у власти в России.

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