Байден может перевернуть в свою пользу ситуацию на выборах в США: при чем здесь Украина

Для Джо Байдена начинается решающий этап борьбы за пост президента США. Тем не менее, замена кандидата от Демократической партии могла бы стать мощным пиар-ходом и интересным политтехнологическим шагом, способным привлечь новых избирателей. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.
По словам Кочеткова, смена кандидата за три месяца до выборов является редким явлением в США, которое могло бы привлечь внимание избирателей. Однако демократы уже упустили время, когда это было возможно сделать.
"Политтехнологи и окружение Байдена вовремя не уговорили его отказаться от участия в выборах. А другой кандидат от демократов, которого могли бы выдвинуть вместо Байдена, не будет отдаваться процессу выборов с нужным напряжением, потому что у него всегда будет отговорка: "Моя кампания длилась не год, а несколько месяцев, поэтому я просто не успел. Вот если бы замена Байдена состоялась раньше, я бы обязательно победил", - отметил он.видео дня
Он также отметил, что для нового кандидата от Демократической партии проигрыш на выборах не был бы такой личной и политической трагедией, как для Байдена, для которого эти выборы являются последним серьезным испытанием.
Байден, по его словам, находится в сложной ситуации и может сделать больше, несмотря на свой возраст, чем новый, молодой кандидат. Два месяца назад можно было заменить Байдена, но сейчас, в конце гонки, замена его будет еще более невыгодной для демократов, убежден Кочетков.
"У Байдена появятся шансы улучшить результат на выборах, если будут сдвиги в войне России и Украины, например, если запустится мирный процесс, который будет иметь результаты, которые можно будет предложить американским избирателям как победу. И это, кстати, не является трагедией", - резюмировал политический эксперт.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев прокомментировал возможность смены кандидата в президенты США от Демократической партии.
Он подчеркнул, что у Демократической партии США нет реальной возможности снять Джо Байдена с президентской гонки. Чтобы избежать репутационных рисков, нынешний президент должен самостоятельно решить не баллотироваться.
Джо Байден, однако, дал понять, что не намерен покидать президентскую гонку на выборах 2024 года и уверен в своей победе над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
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