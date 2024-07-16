"Консультируюсь только с собой": Байден ответил, снимет ли свою кандидатуру с выборов

Президент США Джо Байден дал понять, что не собирается покидать президентскую гонку на выборах 2024 года. Глава Белого дома уверен, что не проиграет кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.
В интервью NBC News 81-летний Джо Байден заявил, что считает "справедливыми" замечания относительно своего возраста. При этом он напомнил, что всего лишь на три года старше своего соперника Трампа.
"И во-вторых, моя острота ума чертовски хороша. За 3,5 года я сделал больше, чем любой президент за долгое, долгое время. Так что я готов, чтобы меня судили за это", – сказал он.видео дня
Байден также отметил, что избиратели-демократы выбрали его кандидатом во время праймериз, поэтому он должен к ним прислушаться.
При этом что касается вопроса об участии в выборах или выхода из президентской гонки, Байден заявил, что консультируется только с собой.
"[Консультируюсь] со мной. Я делаю это уже давно", - сказал действующий президент США.
Он также выразил уверенность, что не проиграет Трампу.
"Послушайте, мы знали, что это будет ожесточенная борьба с того момента, как он объявил о своем участии в выборах. Данные опросов показывают много разных вещей, но между нами нет большого разрыва. Это по сути гонка с равными шансами на победу", – добавил Байден.
Трамп официально стал кандидатом от республиканцев
Экс-президент США Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Решение было принято на национальном съезде в Милуоки. Трамп был ожидаемым номинантом в течение нескольких месяцев, но именно голосование делегатов съезда дало ему статус официального кандидата.
Главред писал, что Трамп выбрал себе нового вице-президента. Им может стать - при условии победы Трампа на выборах осенью 2024 года - сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.
Отметим, Вэнс выступал против членства Украины в НАТО и не верил в победу над Россией. Он последовательно призывал прекратить выделять деньги из бюджета США на любую помощь Украине и требовал от Белого дома признать, что Украина уступит часть своих территорий РФ.
Он не просто выступал против помощи Украине, но и активно саботировал этот процесс, пытаясь сорвать принятие 60 миллиардов помощи в апреле.
Выборы президента США 2024
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.
25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.
В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.
Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.
В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.
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