"Консультируюсь только с собой": Байден ответил, снимет ли свою кандидатуру с выборов

По словам Байдена, избиратели-демократы выбрали его кандидатом во время праймериз, поэтому он должен к ним прислушаться.

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Байден уверен, что не проиграет Трампу / Скриншот YouTube-канал WSJ

Президент США Джо Байден дал понять, что не собирается покидать президентскую гонку на выборах 2024 года. Глава Белого дома уверен, что не проиграет кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

В интервью NBC News 81-летний Джо Байден заявил, что считает "справедливыми" замечания относительно своего возраста. При этом он напомнил, что всего лишь на три года старше своего соперника Трампа.

"И во-вторых, моя острота ума чертовски хороша. За 3,5 года я сделал больше, чем любой президент за долгое, долгое время. Так что я готов, чтобы меня судили за это", – сказал он. видео дня

Байден также отметил, что избиратели-демократы выбрали его кандидатом во время праймериз, поэтому он должен к ним прислушаться.

При этом что касается вопроса об участии в выборах или выхода из президентской гонки, Байден заявил, что консультируется только с собой.

"[Консультируюсь] со мной. Я делаю это уже давно", - сказал действующий президент США.

Он также выразил уверенность, что не проиграет Трампу.

"Послушайте, мы знали, что это будет ожесточенная борьба с того момента, как он объявил о своем участии в выборах. Данные опросов показывают много разных вещей, но между нами нет большого разрыва. Это по сути гонка с равными шансами на победу", – добавил Байден.

Трамп официально стал кандидатом от республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Решение было принято на национальном съезде в Милуоки. Трамп был ожидаемым номинантом в течение нескольких месяцев, но именно голосование делегатов съезда дало ему статус официального кандидата.

Главред писал, что Трамп выбрал себе нового вице-президента. Им может стать - при условии победы Трампа на выборах осенью 2024 года - сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Отметим, Вэнс выступал против членства Украины в НАТО и не верил в победу над Россией. Он последовательно призывал прекратить выделять деньги из бюджета США на любую помощь Украине и требовал от Белого дома признать, что Украина уступит часть своих территорий РФ.

Он не просто выступал против помощи Украине, но и активно саботировал этот процесс, пытаясь сорвать принятие 60 миллиардов помощи в апреле.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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