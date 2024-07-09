Врач Байдена сказал, болен ли президент США

Психическое здоровье Байдена стало предметом обсуждения в СМИ после его выступления на дебатах, когда президент США временами, казалось, терял ход мыслей.

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Американские СМИ заподозрили, что Джо Байден болен / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео CNN

Состояние здоровья президента США вызывает вопросы - в американских СМИ распространяются предположения о том, что Джо Байден болен, у него якобы болезнь Паркинсона. В администрации американского лидера прокомментировали эти слухи.

Журналы посещений свидетельствуют, что доктор Кевин Каннард, эксперт по болезни Паркинсона, за последние восемь месяцев посетил Белый дом восемь раз и по крайней мере один раз встретился с врачом Байдена, доктором Кевином О'Коннором, пишет Newsweek.

"Хотя это и не основано на каких-либо медицинских доказательствах, недавно появились предположения о том, что у президента может быть болезнь Паркинсона, поскольку в сообщениях многочисленных СМИ указывалось, что Каннард посещал Белый дом восемь раз за восемь месяцев", - пишет издание.

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Вопросы о характере визитов Каннарда были в центре внимания на пресс-конференции в Белом доме 8 июля, когда корреспондент CBS News Эд О'Киф вступил в перепалку с пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер и потребовал дополнительных подробностей.

Болезнь Паркинсона - что о ней известно Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной групп. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. Недостаточная выработка дофамина ведёт к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга, пишет Википедия. К основным симптомам болезни Паркинсона относятся: мышечная ригидность;

гипокинезия;

тремор;

постуральная неустойчивость. Современная медицина пока не может излечить это заболевание, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.

Психическое здоровье Байдена стало предметом широких спекуляций после его выступления на дебатах 27 июня с бывшим президентом Дональдом Трампом, когда действующий глава Белого дома временами, казалось, терял ход мыслей и испытывал трудности с речью.

В служебной записке, опубликованной в понедельник вечером, О'Коннор сообщил, что Каннард является консультантом по неврологии в Белом доме с 2012 года и принимает большое количество пациентов в комплексе Белого дома, а не только президента.

Согласно меморандуму О'Коннора, единственным взаимодействием Каннарда с Байденом было проведение "подробных неврологических обследований" во время трех ежегодных медицинских осмотров президента, в ходе которых не было обнаружено никаких серьезных проблем.

На этой неделе Байден, скорее всего, ответит на вопросы СМИ о своем психическом и неврологическом здоровье, а представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби объявил в понедельник, что президент примет участие в "большой пресс-конференции" в четверг, 11 июля.

Будет ли Байден принимать участие в выборах президента США

Все больше представителей Демократической партии в США хотят, чтобы действующий хозяин Белого дома Джо Байден отказался от участия в новой гонке за кресло президента. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственныке источники.

После внутрипартийного бунта в команде Джо Байдена действующий президент США заявил, что он остается в гонке за пост главы государства. Таким образом он дал знать своим коллегам, которые сами же подняли этот бунт, что он будет пытаться усидеть на своем месте.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно 27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции. Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Президент США Джо Байден заявил сотрудниками своей избирательной кампании, что не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

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