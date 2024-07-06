Байдену хотят устроить встречу с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне - Белый дом

Сотрудники президента США Джо Байдена работают над организацией встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в самое ближайшее время.

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У Байдена работают над встречей с Зеленским на саммите НАТО - Белый дом/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

В Белом доме сотрудники администрации президента США Джо Байдена работают над организацией встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на будущей неделе. И она может пройти в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Такую информацию распространил Белый дом через расшифровку брифинга своего высокопоставленного чиновника.

По его словам, 9 июля Байден встретится с лидерами НАТО в рамках мероприятия, посвященного 75-й годовщине альянса. В среду, 10 июля, на саммите он планирует лично приветствовать Швецию как нового члена НАТО, а далее, вечером, запланирован совместный дипломатический ужин прямо в Белом доме.

В четверг, 11 июля, пройдут встречи с ЕС и партнерами альянса в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралией, Японией, Республикой Корея и Новой Зеландией. Во второй половине дня состоится заседание Совета НАТО-Украина.

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После этого Байден проведет мероприятия с участие союзников и партнеров, которые уже подписали соглашения о безопасности с Украиной.

"И хотя у президента будет довольно напряженный график, мы работаем над организацией встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, включая президента Зеленского. И в ближайшие дни у нас будет больше информации о них, которой мы поделимся", - подытожил чиновник.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Подписаны соглашения о работе в сфере безопасности

Напомним, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.

Как ранее сообщал Главред, 16 февраля президент Украины подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году. Ранее в тот же день Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией.

Кроме этого, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили соглашение по безопасности. Оно направлено на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

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