Есть два кандидата: названы вероятные сменщики Байдена на выборах президента США

Джо Байдена могут заменить молодые политики, с огромным опытом, амбициями и потенциалом, считает Александр Краев.

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Гэвин Ньюсом, Джо Байден, Пит Буттиджедж / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/pete.buttigieg, Facebook/GavinNewsom, whitehouse.gov

Директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев прокомментировал вероятность смены кандидата в президенты США от Демократической партии.

"Из молодого и наиболее звездного лидерства я бы назвал двоих - это губернатор Калифорнии Ньюсом, который в принципе является гораздо более молодой версией Байдена и полностью воспроизводит его политику", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Еще одним вариантом эксперт назвал Пита Буттиджеджа, который в свое время довольно успешно баллотировался в президенты.

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"И как раз то, что он отступил и передал своих избирателей Байдену дало ему возможность победить в демократических праймериз в 2020 году", - напомнил он.

Собеседник считает, что оба эти политика молодые, с огромным политическим опытом, амбициями и потенциалом, причем они действительно являются лидерами молодежного крыла партии и политически не сильно отличаются от Байдена.

"Конечно, сейчас в основном говорят о Камале Харрис, но я очень сомневаюсь в ее популярности и восприятии как политика", - добавил Краев.

Кто такой Александр Краев Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических исследований и исследований безопасности. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА). Исследовательские интересы: внешняя политика и внутриполитические процессы США;

международная политика в Северной Америке;

внутренняя и внешняя политика Великобритании;

проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;

международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.

Ранее сообщалось, что демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов. С каждым днем все больше демократов в США хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден отказался от участия в гонке за кресло президента, сообщает Anxios.

Напомним, ранее состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.

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