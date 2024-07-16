Есть два кандидата: названы вероятные сменщики Байдена на выборах президента США

Директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев прокомментировал вероятность смены кандидата в президенты США от Демократической партии.
"Из молодого и наиболее звездного лидерства я бы назвал двоих - это губернатор Калифорнии Ньюсом, который в принципе является гораздо более молодой версией Байдена и полностью воспроизводит его политику", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Еще одним вариантом эксперт назвал Пита Буттиджеджа, который в свое время довольно успешно баллотировался в президенты.
"И как раз то, что он отступил и передал своих избирателей Байдену дало ему возможность победить в демократических праймериз в 2020 году", - напомнил он.
Собеседник считает, что оба эти политика молодые, с огромным политическим опытом, амбициями и потенциалом, причем они действительно являются лидерами молодежного крыла партии и политически не сильно отличаются от Байдена.
"Конечно, сейчас в основном говорят о Камале Харрис, но я очень сомневаюсь в ее популярности и восприятии как политика", - добавил Краев.
Кто такой Александр Краев
Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических исследований и исследований безопасности. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА).
Исследовательские интересы:
- внешняя политика и внутриполитические процессы США;
- международная политика в Северной Америке;
- внутренняя и внешняя политика Великобритании;
- проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;
- международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.
Ранее сообщалось, что демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов. С каждым днем все больше демократов в США хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден отказался от участия в гонке за кресло президента, сообщает Anxios.
Напомним, ранее состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.
Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.
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