Демократы не могут снять Байдена с выборов: эксперт сказал, от кого зависит решение

За Байдена проголосовали избиратели на праймериз. Поэтому реальной возможности снять его с гонки исполнительным указом у демократов нет.

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Единственный, кто сейчас может снять Байдена - это сам президент США / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео CNN

У Демократической партии США нет реальной возможности снять с президентской гонки Джо Байдена. Чтобы репутационные риски были минимальными, нынешний глава Белого дома должен сам отказаться баллотироваться. Об этом в интервью Главреду рассказал директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев.

По его словам, демократы уже сейчас настаивают на том, чтобы Байден вышел из гонки за кресло в Белом доме.

"Однако здесь есть одно огромное "но": за него проголосовали избиратели на праймериз. Поэтому реальной возможности снять его исполнительным указом или иным способом у демократов нет - для этого придется проводить дополнительный раунд праймериз, но сегодня ни у кого ни денег, ни времени, ни желания на это нет", - объяснил он.

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"И единственный, кто сейчас может снять Байдена - это сам Байден, который должен принять решение, что выходит из гонки. Тогда это будет с минимальными репутационными, имиджевыми и даже финансовыми потерями для партии", - сказал Краев.

По словам эксперта, Демократическая партия должна принять решение относительно своего кандидата в президенты до партийной конвенции, то есть до середины августа.

"Потому что тогда можно будет провести дебаты, слушания потенциальных кандидатов, то есть с соблюдением нормальной демократической процедуры. И тогда ни у кого не будет вопросов ни относительно легитимности такой замены, ни относительно решения Байдена", - сказал он.

В принципе, Байден может принять решение и позже - почти перед самыми выборами, чтобы не дать возможности республиканцам и, в частности, Дональду Трампу сыграть на этой замене.

"Но тогда это рискованно, потому что кандидата будет назначать верхушка Демократической партии, и тогда действительно могут возникнуть вопросы относительно легитимности такого кандидата", - резюмировал Краев.

Кто такой Александр Краев Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических исследований и исследований безопасности. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА). Исследовательские интересы: внешняя политика и внутриполитические процессы США;

международная политика в Северной Америке;

внутренняя и внешняя политика Великобритании;

проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;

международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.

Будет ли Байден принимать участие в выборах президента США

Все больше представителей Демократической партии в США хотят, чтобы действующий хозяин Белого дома Джо Байден отказался от участия в новой гонке за кресло президента. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственныке источники.

После внутрипартийного бунта в команде Джо Байдена действующий президент США заявил, что он остается в гонке за пост главы государства. Таким образом он дал знать своим коллегам, которые сами же подняли этот бунт, что он будет пытаться усидеть на своем месте.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно 27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции. Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Президент США Джо Байден заявил сотрудниками своей избирательной кампании, что не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

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