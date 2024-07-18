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Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине

Руслана Заклинская
18 июля 2024, 04:25
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Пауза в войне вполне возможна как при президентстве Байдена, так и Трампа, заявил Александр Кочетков.
Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине
Какой президент США сможет прекратить боевые действия в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Прекращение боевых действий или временная пауза в войне в Украине возможна даже при нынешнем президенте Джо Байдене. Однако это вполне вероятно также и при Дональде Трампе, если он снова станет президентом. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"А вот завершится война в Украине только после того, как прекратит существовать Россия в виде агрессивной недоимперии, когда начнется распад РФ на части, которые будут конкурировать и воевать между собой. А это дело не лет, а десятилетий", - подчеркнул аналитик.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Покушение на Трампа и влияние на выборы в США - подробности

Напомним, во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо.

Также после покушения рейтинг Трампа может вырасти на 5-7%, но это не гарантирует победы. Избирательная кампания-2024 в США будет очень эмоциональной и непредсказуемой. Кочетков подчеркнул, что для Байдена в свою очередь выборы - это "последний бой в жизни".

Как сообщал Главред, покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа было реальным, а не инсценированным. Кочетков считает, что американское общество реагирует на "неправильности" по большей части психологически чувствительными способами, что иллюстрируется событиями, которые имеют террористический характер.

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