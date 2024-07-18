"Это не трагедия": что ждет Украину в случае президентства Трампа

Президентские выборы США уже на носу и они однозначно повлияют на поддержку Штатов Украины. Аналитик рассказал, что будет, если победу одержит Трамп.

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На что может рассчитывать Украина в случае победы Трампа на выборах 2024 года / Коллаж: Главред, фото: flickr

Уже в ноябре американцы выберут нового президента США. Лидирующие позиции в предвыборной гонке пока занимает бывший глава страны Дональд Трамп и нынешний президент Джо Байден. Для украинцев понятно, что в случае победы последнего, поддержка вряд ли пошатнется, чего не скажешь о ситуации, в которой главой Штатов станет снова Трамп.

Однако заявления Трампа сейчас нужно отделять от его действий, как и его заявления и действия на предвыборном этапе нужно отделять от заявлений и действий, которые будут на посту в случае победы. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Трамп - импровизатор. Это прекрасно для бизнеса, потому что он делает то, чего от него не ожидают, выигрывает за счет настойчивости и определенных, извините, понтов. Это бизнес-модель, которая помогала ему добиться успеха. А вот для политики не очень хорошо быть непредсказуемой, даже для самого себя", - утверждает аналитик. видео дня

Поэтому аналитик считает, что пока нельзя ничего сказать точно, чего ожидать в случае президентства Трампа. Он, скорее всего, и сам этого не знает, ведь в США президент не принимает единолично решения.

"Например, сейчас Трамп заявляет о намерении если не развалить НАТО, то по крайней мере сделать так, чтобы Альянс содержали в основном европейские страны и чтобы США не несли основную нагрузку на себе. А когда Трамп станет президентом, то его решения могут быть другими. Ведь США - не Россия, где все зависит от того, с каким настроением проснулся вождь и что ему пришло в голову. В США есть институты, есть Сенат и Конгресс, решениям которых должен подчиняться президент Соединенных Штатов", - добавил он.

Поскольку ни один президент США не может единолично развернуть курс страны на 180 градусов, Трамп точно не станет трагедией для Украины. Здесь стоит вспомнить хотя бы то, что именно он начал предоставлять нам реальное оружие, в частности Javelin.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Предстоящие выборы в США - что известно

Напомним, Дональд Трамп официально стал кандидатом на выборах президента США. Он набрал достаточное количество голосов на национальном съезде в Милуоки, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии. Отмечается, что делегация из Флориды поставила его на первое место.

Ранее, после внутрипартийного бунта в команде Джо Байдена, действующий президент США заявил, что он остается в гонке за пост главы государства. Таким образом он дал знать своим коллегам, которые сами же подняли этот бунт, что он будет пытаться усидеть на своем месте.

Недавно появились данные опроса, свидетельствующие: только жена экс-президента Соединенных Штатов Мишель Обама - как потенциальный кандидат от Демократической партии - победила бы Дональда Трампа на выборах США осенью 2024 года.

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