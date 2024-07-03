Reuters: только один кандидат от демократов победил бы Трампа, и это - не Байден

Избиратели-демократы начали давно сомневаться в Байдене - еще задолго до провальных дебатов с Трампом.

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Мишель Обаму рассматривают как кандидата от демократов на грядущих выборах / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, obama.org

Только супруга экс-президента Соединенных Штатов Мишель Обама - как потенциальный кандидат от Демократической партии - победила бы Дональда Трампа на выборах США осенью 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.

По данным соцопроса, ни Байден, ни Трамп не потеряли своих позиций 40% зарегистрированных избирателей.

Однако только Мишель Обама из предложенных респондентам кандидатов от демократов могла бы догнать и победить Трампа с 50% против 39% на президентских выборах Америки в ноябре.

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Около 32% демократов в опросе заявили, что Байден должен отказаться от попытки переизбрания после неудачных дебатов.

Впрочем, агентство указывает, что избиратели-демократы давно сомневаются в кандидатуре Байдена - еще в январском опросе 49% американцев высказались категорически относительно его участия.

Мишель Обама - что о ней известно? Мишель Обама - американский адвокат, жена 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама является потомком чернокожих рабов. Ее прапрапрапрабабушку в 1850 году указал в завещании американский рабовладелец как имущество как "негритянскую девочку Мелвинию" стоимостью 475 долларов, передает Википедия. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения.

В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. В саду президентской резиденции Мишель Обама развела огород. На небольшом участке земли она планировала выращивать дешевые и вкусные экологически чистые овощи. В этом начинании ее уже сравнивают с Элеонорой Рузвельт, которая в разгар Великой депрессии стала выращивать овощи на своем участке. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 2009 года. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. Кроме того, первая леди США объявляла лауреата главной номинации премии Оскар "Лучший фильм". Мишель Обама снялась в эпизодической роли в популярном американском молодежном сериале "АйКарли" (5 сезон). В нем она сыграла саму себя. В 2015 году вместе с Кэрри Вашингтон и Сарой Джессикой Паркер снялась для майской обложки журнала Glamour. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина основана на мемуарах Барака Обамы. Во время президентской кампании 2016 года Мишель Обама публично поддержала кандидатуру Хиллари Клинтон и выступила на Национальном съезде Демократической партии в Филадельфии. Она также неоднократно выступала на публике в рамках кампании Клинтон, в том числе вместе с кандидатом. В мае 2018 года Мишель Обама вместе с мужем заключили контракт с компанией Netflix на съемку фильмов и сериалов. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming). Ее именем назван новый открытый вид паука Spintharus michelleobamaae.

Дебаты Байдена и Трампа - главное

В США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец.

И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять.

Голос президента часто был хриплым, что в Белом доме объяснили простудой. Иногда он терял ход мыслей или не мог четко выразить свое мнение.

Согласно слухам в прессе, после "провала" Байдена в Демократической партии начали обсуждение о возможной его замене на выборах. Букмекерские конторы в США высоко оценивают шансы жены экс-президента США Барака Обамы заменить Байдена в президентской гонке.

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