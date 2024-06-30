"Плохая идея": Зеленский резко ответил на скандальный "мирный план" Трампа

Территориальные уступки Украины агрессору не решат ситуации, убежден президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал заявления Дональда Трампа / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал план советников 45-го президента США Дональда Трампа, который предусматривает возможные уступки украинскими территориями.

Как подчеркнул президент в интервью The Philadelphia Inquirer, он не знает, как можно закончить войну за сутки, о чем говорил Трамп.

"Но я и не Трамп. Если у него есть такая модель, ну скажите кто будет против? Все хотят завершить войну за сутки, лучше за час. Но мы имеем то, что мы имеем. Если идея в том, чтобы отдавать наши территории, то это не новая идея", – сказал глава государства.

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Он также отметил, что территориальные уступки Украины не решат ситуации, поскольку Путину нужно "кормить свое общество информацией о псевдопобедах", поэтому хозяина Кремля "надо ставить на место".

"Если идея (Трампа. – Ред.) отдать наши территории – плохая идея. Это не приведет к миру в Украине и между Украиной и Россией", – добавил Зеленский.

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Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

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