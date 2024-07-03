"Если он знает, как закончить войну, пусть скажет нам": Зеленский готов встретиться с Трампом

Глава Украинского государства потенциально готов встретиться с Трампом и выслушать его мирный план.

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Зеленский заявил, что потенциально готов встретиться с Трампом/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он потенциально готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план.

Зеленский отметил, что если у Трампа есть план, то он должен о нем рассказать сегодня. Украина должна знать, если есть риски для ее независимости, подчеркнул глава Украинского государства в интервью Bloomberg Television в Киеве в среду, 3 июля.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность - мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать", - цитирует президента издание. видео дня

Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп должен выступить со своим планом быстрого прекращения войны со страной-агрессором Россией, предупредив, что любое предложение должно избегать нарушения суверенитета Украины.

В интервью украинский лидер пожаловался на задержки поставок оружия от западных союзников и сказал, что "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды.

"Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем ли иметь в ноябре мощную поддержку США, или останемся сами", - отметил глава Украинского государства.

Также он добавил, что огромную роль в завершении войны может сыграть Китай, ведь Москва очень зависит от своего рынка экспорта. Зеленский предположил, что если США и Китай отбросят разногласия, то они могут действовать вместе, чтобы прекратить войну.

Заявления Трампа о мирном плане для Украины - что известно

Ранее сообщалось, что два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах. Согласно составленному плану, в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если Киев откажется от переговоров США. При этом Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе имеющихся линий соприкосновения.

Также сообщалось, что у Трампа уточнили план по завершению войны в Украине. В штабе кандидата в президенты США утверждают, что завершение войны России и Украины - приоритет для Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на скандальный "мирный план" Трампа. Территориальные уступки Украины агрессору не решат ситуации, убежден президент.

Ранее Главред рассказывал, в чем суть мирного плана Трампа. Возможное президентство Трампа может принести Украине сюрпризы, он способен пойти на жесткую конфронтацию с Путиным и усилить военную помощь Киеву.

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