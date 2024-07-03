Россия хлопнула дверью и покинула ОБСЕ: что это значит

Россия временно прекращает деятельность своей делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Соответствующее заявление сделали в Госдуме 3 июля.
"Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ", - сообщили в заявлении.
Также в этом заявлении указано, что любые действия, которые будут иметь целью навредить Российской Федерации или интересам страны не будут всерьез рассматриваться россиянами и будут считаться "юридически ничтожными".
Фактически это означает, что россияне больше не будут участвовать в заседаниях по безопасности и не будут поддерживать резолюции и принятые решения ОБСЕ, по безопасности в Европе.
Представители российской делегации заявили, что со временем они могут вернуться для участия в заседаниях европейской организации по безопасности, однако только в том случае, если в Европе перестанут внедрять "русофобские и дискриминационные подходы" по безопасности на континенте.
Напомним, что в июле 2023 года ПА ОБСЕ признала Россию страной-спонсором терроризма, доказав, что на государственном уровне спонсировалась деятельность ЧВК "Вагнер". После этого глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия приостановит свое участие в Парламентской ассамблее.
ОБСЕ и ее отношения с Россией и отношение к войне в Украине
Напомним, 30 июня Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию с признанием действий России геноцидом украинского народа.
Также стоит упомянуть, что во время заседаний ОБСЕ россияне часто откровенно позорились, покидали зал заседаний, или же их вообще не допускали к некоторым мероприятиям.
Еще раньше Польша запретила въезд в страну главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову. Это касалось участия в министерском саммите ОБСЕ, который прошел в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года.
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