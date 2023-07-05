Ассамблея ОБСЕ признала "вагнеровцев" террористами, а РФ - спонсором терроризма

Диктатор Путин лично признавал, что "Вагнер" финансировался из России.

https://glavred.info/politics/asambleya-obsye-viznala-vagnerivciv-teroristami-a-rf-sponsorom-terorizmu-10483126.html Ссылка скопирована

ОБСЕ признала РФ спонсором терроризма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством спонсором-терроризма, а ЧВК "Вагнер" – террористической организацией. Об этом заявила член украинской делегации в ПА ОБСЕ Евгения Кравчук.

В ОБСЕ назвали терроризм одной из угроз международному миру и безопасности. При этом поступки "вагнеровцев", как действовали от властей РФ, будут охарактеризованы как террористические. В декларации также говорится о том, что Путин лично признал, что "Вагнер" финансировался из РФ.

"Самое главное - призывает государств-членов ужесточать четкие международные нормы: террористический характер "Группы Вагнера" и ее действий; ответственность Российской Федерации, как государства-спонсора этой террористической организации; недопустимость привлечения таких субъектов в межгосударственные отношения", - написала Кравчук.

видео дня

Признание РФ спонсором терроризма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что, после всего совершенного Россией, слово "терроризм" стало фактически ее вторым именем. Поэтому признание ее спонсором терроризма будет просто юридической фиксацией реальности.

Ранее сообщалось о том, что США могут официально признать Россию страной-спонсором терроризма. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена сделать это. Если Блинкен этого не сделает, то Конгресс США будет принимать соответствующее решение самостоятельно.

Таким образом, Пелоси предупредила Блинкена о намерениях Конгресса. По данным издания, это произошло во время недавнего телефонного разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз призывал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Он подчеркнул, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

В мае этого года Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом.

Другие новости: