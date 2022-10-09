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РФ – спонсор терроризма и геноцид в Украине: в Конгресс США внесли мощные законопроекты

9 октября 2022, 19:12

Законопроекты внесены в американский Конгресс в связи с действиями РФ в ходе войны в Украине.

конргесс, война
В Конргесс внесли законопроект, признающий РФ спонсором терроризма / Reuters

В Конгресс Соединенных Штатов Америки внесен законопроект, который признает Россия государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил в Twitter старший советник Конгресса Пол Массаро.

Жесткий законопроект внесен в американский Конгресс в связи с действиями РФ в ходе войны в Украине.

Кроме того, Массаро уточнил, что в Конгресс также внесён законопроект о признании действий России в Украине геноцидом.

массаро

Признание РФ спонсором терроризма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что, после всего совершенного Россией, слово "терроризм" стало фактически ее вторым именем. Поэтому признание ее спонсором терроризма будет просто юридической фиксацией реальности.

Ранее сообщалось о том, что США могут официально признать Россию страной-спонсором терроризма. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена сделать это. Если Блинкен этого не сделает, то Конгресс США будет принимать соответствующее решение самостоятельно.

Таким образом, Пелоси предупредила Блинкена о намерениях Конгресса. По данным издания, это произошло во время недавнего телефонного разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз призывал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Он подчеркнул, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

В мае этого года Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом.

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