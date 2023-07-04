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Кадыров готов к войне в горной местности - Маломуж

Ангелина Подвысоцкая
4 июля 2023, 18:13 обновлено 4 июля, 18:28
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Генерал армии Маломуж убежден, что путинские солдаты не смогут достичь успеха в Чечне.
Рамзан Кадыров, Николай Маломуж
Кадыров готов к войне в горной местности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь Чечни Рамзан Кадыров подготовился к войне в горной местности. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Он сказал, что Кадыров буквально готовился к войне.

"Кадыров сегодня уже более подготовлен — тогда не было такого анклава, тем более вооружения и боеприпасов. Это может быть такой малый Афганистан, когда Россия будет пытаться что-то там делать, но эффективно выбить их не сможет. Их альтернативой могут быть чеченцы, которые приедут из Украины, из диаспоры (их очень много) и, понятно, что они будут работать с народом и люди перейдут на сторону демократических представителей Чечни. Это их взорвет", - сказал Маломуж.

Он добавил, что Чечня - сложный регион. С военной точки зрения там сложно вести боевые действия. Маломуж убежден, что ослабленные путинские солдаты не смогут ничего там сделать.

"Это очень сложные регионы, анклавы, где даже сами чеченцы часто не знают, кто находятся в том урочище. Я там бывал, и с военной точки зрения там сложно вести боевые действия. Тем более, ослабленный режим явно не будет успешно воевать, а если будет демократический, то он не будет задействовать контингенты для ведения войны — он будет договариваться с новым правительством, которое готово к такому сотрудничеству", - сказал Маломуж.

Генерал также напомнил, что РФ десятки лет не могла захватить эти территории.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Смотрите видео о возможном конфликте между Чечней и Москвой:

Слухи о болезни Кадырова

Ранее сообщалось, что у главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях. Такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани).

"Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает", — написал он.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

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