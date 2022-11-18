Россия закатила истерику: Лаврова опозорили и не пустили на саммит в Польше

По словам журналиста, Россия в ответ разродилась "гневным письмом" в адрес самого ОБСЕ.
Польша запретила въезд в страну главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову.
Как сообщает в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, официальная Варшава запретила въезд министру иностранных дел страны-агрессора.
Сообщается, что это касается участия в министерском саммите ОБСЕ, которая пройдет в городе Лодзь 1-2 декабря.
По словам Рикарда Йозвяка, Россия в ответ разродилась "гневным письмом" в адрес самого ОБСЕ.
Лавров на саммите Большой двадцатки
Стоит отметить, что Россия опозорилась и на саммите G20. Сразу в первый день Большой двадцатки министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл вместо Путина, сбежал с саммита на индонезийском острове Бали до его окончания. Как сообщают росСМИ, Лавров даже не дождался официального принятия итоговой декларации.
"Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20", — говорится в сообщении.
Читайте также:
- "Звон плывет, плывет над Россией": в Киево-Печерской лавре молятся за российских оккупантов
- Лавров якобы госпитализирован на Бали: в МИД РФ все отрицают
- У Лаврова устроили истерику: не хотят выводить войска и идти на реальный диалог с Украиной