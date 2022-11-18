Россия закатила истерику: Лаврова опозорили и не пустили на саммит в Польше

Сергей Лавров / pixabay, reuters

Польша запретила въезд в страну главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову.

Как сообщает в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, официальная Варшава запретила въезд министру иностранных дел страны-агрессора.

Сообщается, что это касается участия в министерском саммите ОБСЕ, которая пройдет в городе Лодзь 1-2 декабря.

По словам Рикарда Йозвяка, Россия в ответ разродилась "гневным письмом" в адрес самого ОБСЕ.

Лавров на саммите Большой двадцатки

Стоит отметить, что Россия опозорилась и на саммите G20. Сразу в первый день Большой двадцатки министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл вместо Путина, сбежал с саммита на индонезийском острове Бали до его окончания. Как сообщают росСМИ, Лавров даже не дождался официального принятия итоговой декларации.

"Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20", — говорится в сообщении.

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