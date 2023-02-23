РФ опозорили на парламентской ассамблее ОБСЕ: делегацию оккупантов отправили за "военным кораблем"

Стало известно, что членов делегации РФ на сессии ПА ОБСЕ не допустили к возложению цветов к памятнику советским военным.

ОБСЕ / УНИАН, скрншот

23 февраля на парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс послал российскую делегацию вслед за "русским военным кораблем".

Рихард Колс предложил прекратить выдавать визы в ЕС гражданам РФ.

Представитель страны-агрессора, в свою очередь, заявил, что присутствует на мероприятии "по праву", и предложил несогласным покинуть зал "вместе со своими украинскими флагами".

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В ответ участники мероприятия стали демонстративно уходить.

Кроме того, стало известно, что членов делегации РФ на сессии ПА ОБСЕ не допустили к возложению цветов к памятнику советским военным.

Недопуск объяснили визовыми ограничениями, заявил российским пропагандистским СМИ посол РФ.

Украина байкотирует заседание ОБСЕ

К годовщине нападения России на Украину проходит заседание ОБСЕ. Однако представители Украины не будут присутствовать, такое решение было принято из-за участия российской делегации.

"Мы не будем участвовать в мероприятиях Парламентской Ассамблеи, никаких", – говорит народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук считает неправильным решением, что Австрия выдала для россиян 61 визу, где среди парламентариев также присутствуют военные преступники и пропагандисты, в частности, Толстой, Слуцкий и другие. Народный депутат сообщила, что в официальных заседаниях украинская делегация участия не будет принимать, однако организует протест у дома заседания ОБСЕ.

Также украинская делегация встретится с членами ОБСЕ для обсуждения реформирования организации. Главная проблема, с которой сталкивается Парламентская Ассамблея ОБСЕ, это то, что одна страна может заблокировать любое решение наложив вето, говорит Евгения Кравчук, чем и пользуется Российская Федерация.

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