Под удар HIMARS на юге попал российский генерал: в Сети узнали детали прилета

Удар был нанесен по КП оккупантов в пригороде оккупированного Геническа Херсонской области.

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В Сети сообщили о ранении генерал-полковника РФ Михаила Теплинского / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

В результате ракетного удара по командному пункту российских оккупационных войск "Днепр" ранен командир группировки, генерал-полковник РФ Михаил Теплинский.

Удар был нанесен по КП оккупантов в пригороде оккупированного Геническа Херсонской области, говорится в сообщении российского Telegram-канала "Досье шпиона".

Отмечается, что 30 июня около 05:00 украинскими войсками был нанесен ракетный удар по командному пункту. При этом оккупанты использовали в качестве командного пункта двухэтажный административный дом.

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"Удар нанесен двумя ракетами РСЗО "HIMARS" с кассетной БЧ. В результате удара: 5 – убитых, 12 – пострадавших. По информации источника, во время атаки был ранен командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич. Кроме правоохранительных органов, разбирательство на месте проводит специально созданная комиссия группировки "Днепр". Ищут кротов. Удар нанесен через несколько часов после прибытия Теплинского на КП", - уточняется в сообщении.

Кто такой Михаил Теплинский Михаил Теплинский - военный преступник, генерал-полковник ВС России. По данным ГУР МОУ, по состоянию на 2017 год, Теплинский осуществлял непосредственное руководство российскими оккупационными войсками на востоке Украины. 16 апреля 2023 года британская разведка сообщила, что Теплинского вернули к боевым действиям в Украине. 9 июля 2023 года, через несколько недель после мятежа Пригожина, британское СМИ Daily Mail написало, что Теплинский возглавил оккупационные силы в Украине после отстранения от командования Валерия Герасимова, сохранившего должность начальника Генштаба. 30 октября 2023 года назначен командующим группировкой войск "Днепр", пишет Википедия.

Удары по оккупантам РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что на территории Новоазовской ветроэлектростанции Донецкой области был поражен пункт базирования российских военных. Подтверждены ранения по меньшей мере 12 оккупантов, произошли пожары из-за срабатывания ПВО и падения обломков.

Кроме того, зафиксирован прилет по базе со штабом непосредственно в селе Безымянное. Из-за ликвидации последствий россияне загораживали пути выезда из населенного пункта.

Напомним, ракеты HIMARS обезглавили полк "элитных" войск РФ. Командный пункт РФ разместили в двухэтажном административном здании в центральной части Бахмута.

Как сообщалось ранее, в захваченном Россией Луганске прогремели мощные взрывы. Удар был нанесен по машиностроительному заводу, который оккупанты используют для военных нужд. После взрывов на месте прилетов возник пожар, а над городом поднялся большой столб черного дыма.

/ Инфографика: Главред

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