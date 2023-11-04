"Ситуация ахтунг": недобитый ВСУ ТОП-генерал РФ угодил в секс-скандал

Стали известны подробности о личной жизни командующего ВДВ страны-агрессора генерал-полковника Михаила Теплинского, который недавно попал под удар ВСУ.
Издание РБК-Украина публикует личную переписку жены Теплинского Наталии, из которой стало понятно, что она изменяет своему мужу с его братом Дмитрием.
"Анонимные источники сообщили нашему изданию о взломе страницы Натальи Теплинской в социальных сетях. Как и ожидалось, им удалось найти интересные подробности из переписок супруги российского генерала", - говорится в материале.
Судя по опубликованному диалогу Наталья и Дмитрий заметно сблизились. При этом мужчина присылает в мессенджерах жене брата свои откровенные фото с обнаженным телом и публикует откровенные фото Натальи Теплинской.
"Возможно, надо просто говорить, говорить и выговаривать", - пишет своей замужней любовнице Дмитрий Теплинский.
"С кем говорить?", - спрашивает его партнерша по интимной переписке.
"Если хочешь, со мной", - откровенной флиртует с ней Дмитрий.
"Ситуация ахгунт", - ответила жена его брата.
"Судя по этим перепискам, можно предположить, что такие отношения "пара" поддерживает уже не первый год. И в таком случае возникает вопрос, воспитывает ли своих детей генерал Михаил Теплинский?", - добавляет издание.
Ранее сообщалось, что ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский. В Сети появилась информация, что 1 ноября украинские военные нанесли удар по командному пункту оккупантов группировки "Днепр", что находится в Херсонской области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на ТОП-генерала РФ открыли охоту: по штабу оккупантов ударили по наводке. В момент удара генерал Михаил Теплинский находился на рабочем месте и получил ранения.
Напомним, ранее заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников появился на обнаженном видео, которое выложили в сети. Соответствующий видеоролик обнародовал один из российских Telegram-каналов. На видео путинский генерал танцует на камеру без нижнего белья.
Читайте еще:
- Секс-символ на страже Украины: танцор из балета Лободы служит в ВСУ
- Война и секс: психологи объяснили, как меняется сексуальная жизнь и либидо
- Секс-символ ВСУ Валерий Маркус объявил о своей женитьбе