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Беларусь - маленький вассал: аналитик раскрыл мотив сотрудничества Китая с Минском

Руслана Заклинская
17 июля 2024, 21:38
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Пекин использует Минск для собственной выгоды, не видя в нем равноправного партнера, рассказал Иван Ступак.
Беларусь - маленький вассал: аналитик раскрыл мотив сотрудничества Китая с Минском
Пекин использует Минск для собственной выгоды / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Беларусь для Китая является лишь символическим трофеем. Пекин сотрудничает с Минском, но рассматривает его как своего маленького вассала, на которого можно надавить и что-то продать. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в период с 2004 по 2015 годы Иван Ступак.

"Китай мог бы продавать в Беларуси свои машины и другие товары. Но что республика может покупать? Согласно данным на 2023 год, ее экономика на 70% зависела от Российской Федерации", - отметил эксперт.

По его словам, большие объемы сбыта не обсуждаются, поскольку население Беларуси составляет лишь около 9 миллионов человек.

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"Продвижение экономических планов на территории Беларуси выглядит как тупик - дорогу в Европу не построишь. Все боятся Беларуси как огня, те же поляки строят заборы на границе и пытаются в приграничье сделать серую зону", - добавил Ступак.

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Участие Беларуси и КНР в войне против Украины - что известно

Напомним, представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал ситуацию относительно возможных угроз со стороны Беларуси. Он сказал, что украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию вокруг совместных "антитеррористических" учений Китая и Беларуси на территории РБ.

Как сообщал Главред, Китай способен открыть несколько фронтов. Пекин может начать поставки современного оружия в РФ, не исключает Наталья Глоба.

Кроме того, Беларусь 21 июня начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверка коснулась подразделений оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

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