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России не видать прямых поставок "Шахедов" от Китая — и вот почему

Яна Ставская
8 июля 2024, 21:19обновлено 8 июля, 22:30
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Китай может помочь россиянам с поставкой определенных видов комплектующих.
шахед, разрушенная тэс
РФ пытается склонить Китай к прямым поставкам оружия / Коллаж: Главред, фото: ДТЭК, depositphotos.com/ua

Китай не будет налаживать прямые поставки оружия России в ближайшее время, уверен военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

В интервью Главреду он отметил, что прямые поставки оружия КНР в Россию до сих пор не замечены.

"Давайте будем откровенны - какое летальное оружие на данный момент Китай поставляет России напрямую? Никакого. Даже на передачу боекомплектов разрешения предоставляли третьим странам, которые ранее их купили. Так было, например, с Ираном, у которого были боеприпасы, приобретенные еще в 1980-х, и Китай просто разрешил их передать", — сказал Крамаров.

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"Шахед" - это БПЛА-камикадзе стратегического уровня, заметил он. В ближайшее время русским не следует надеятся на их поставки Китаем.

"Соответственно, эта передача - это прямая продажа оружия. Поэтому россиянам надеяться на данный момент на передачу не стоит, только если это не будет абсолютная копия (что трудно доказать, но эта ситуация активно мониторится). Конечно, какое-то количество незнакомых ударных БПЛА может быть передано исключительно в рамках того, как Северная Корея передавала свои баллистические ракет, то есть для испытания в режимах реальной войны", — добавил эксперт.

С чем Китай и может помочь россиянам, то это с поставкой определенных видов комплектующих, которые могут использоваться как товары двойного назначения, а также обменом технологиями. Как минимум не передать не поставить готовую продукцию, но передать технологически-инженерную информацию, считает Крамаров.

Кто такой Андрей Крамаров

Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.

В прошлом - сотрудник банковской сферы.

Шахеды – последние новости

Как писал Главред, по данным украинской разведки, Россия ежемесячно производит 330-350 дронов "Шахед". Но опять же это зависит от того, есть ли детали, потому что, например, могут быть корпуса, боевые части, но нет двигателей, рассказал генерал-майор заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Иран разработал для России новую модель "Шахеда". Новый дрон-камикадзе Shahed-107 с V-образным "хвостом". Этот дрон длиной около 2,5 м и размах крыльев в 3 метра, благодаря чему БПЛА можно запускать с транспорта.

Еще раньше главнокомандующий Воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер выразил удивление, как именно украинские военные отслеживают направление "Шахедов" во время воздушных атак России.

В разговоре с журналистами Хекер объяснил, что для этого ВСУ используют смартфоны. По его словам, якобы более 8 тысяч телефонов прикреплены к вышкам - включенный микрофон позволяет защитникам буквально "слышать" пролет дронов и вовремя на них реагировать.

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война в Украине БПЛА ВСУ война России и Украины Андрей Крамаров
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