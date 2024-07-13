Беларусь готовит операции на границе с Украиной: в ГУР оценили угрозы

Украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию, подчеркнул Андрей Юсов.

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Андрей Юсов прокомментировал угрозы из Беларуси / коллаж Главред, фото УНИАН

Представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал ситуацию по поводу возможных угроз со стороны Беларуси.

Как подчеркнул он в комментарии "Украинской правде", украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию вокруг совместных "антитеррористических" учений Китая и Беларуси на территории РБ.

Вместе с тем представитель украинской военной разведки констатировал, что дополнительных угроз и провокаций на данный момент нет.

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"По последним данным, никаких дополнительных угроз со стороны Беларуси пока нет. В частности, речь идет о действительно плановых учениях. Впрочем, российская дезинформация традиционно может попытаться использовать любые поводы для усиления своих позиций", - уточнил он.

Юсов добавил, что Силы безопасности и обороны Украины внимательно следят за ситуацией на этом направлении и контролируют ее.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Что известно об угрозах из Беларуси

Ранее Центр национального сопротивления заявил, что получил информацию о том, что белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.

Ранее в Беларуси заявили о том, что Украина якобы стягивает войск и военную технику к границе с Беларусью и "готовит проникновение диверсантов".

Как уточнил руководитель Центра противодействия информации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, информация о якобы нападении Украины на Беларуси не соответствует действительности.

В Госпогранслужбе Украины потроллили Беларусь за выдумки о нападении ВСУ. Пограничники вспомнили знаменитую фразу Лукашенко, который показывал на карте "откуда готовится нападение".

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