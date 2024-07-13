Беларусь готовит операции на границе с Украиной: в ГУР оценили угрозы

Представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал ситуацию по поводу возможных угроз со стороны Беларуси.
Как подчеркнул он в комментарии "Украинской правде", украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию вокруг совместных "антитеррористических" учений Китая и Беларуси на территории РБ.
Вместе с тем представитель украинской военной разведки констатировал, что дополнительных угроз и провокаций на данный момент нет.
"По последним данным, никаких дополнительных угроз со стороны Беларуси пока нет. В частности, речь идет о действительно плановых учениях. Впрочем, российская дезинформация традиционно может попытаться использовать любые поводы для усиления своих позиций", - уточнил он.
Юсов добавил, что Силы безопасности и обороны Украины внимательно следят за ситуацией на этом направлении и контролируют ее.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
Что известно об угрозах из Беларуси
Ранее Центр национального сопротивления заявил, что получил информацию о том, что белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.
Ранее в Беларуси заявили о том, что Украина якобы стягивает войск и военную технику к границе с Беларусью и "готовит проникновение диверсантов".
Как уточнил руководитель Центра противодействия информации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, информация о якобы нападении Украины на Беларуси не соответствует действительности.
В Госпогранслужбе Украины потроллили Беларусь за выдумки о нападении ВСУ. Пограничники вспомнили знаменитую фразу Лукашенко, который показывал на карте "откуда готовится нападение".
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