УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Будет ли в Беларуси военная база КНР и чем грозит Лукашенко "дружба" с Пекином: интервью со Ступаком

Андрей Ганжа
16 июля 2024, 09:00
88
Усиление позиций Китая в Беларуси может привести к появлению военных угроз для Польши и стран Балтии, считает бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Китай, китайские войска
Китай способен разместить свои военные базы в Беларуси и России – Ступак / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Китай и Беларусь на фоне саммита НАТО в США проводят совместные военные учения "Атакующий сокол". Маневры, в рамках которых белорусы вместе с китайцами тренируются проведению ночного десантирования, преодоления водных преград и ведения боевых действий в населенном пункте, продлятся до 19 июля. Китайцы заявляют, что совместно с белорусами отрабатывают операции по освобождению заложников и мероприятия, направленные на противодействие терроризму.

В интервью Главреду военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в период с 2004 по 2015 год Иван Ступак рассказал, почему Беларуси понадобились военные учения с Китаем, объяснил обеспокоенность Лукашенко по поводу ситуации со своей армией, оценил вероятность появления в республике военной базы Китая и раскрыл планы Пекина в отношении России.

Китай и Беларусь проводят военные учения у границ Польши. В Минске маневры назвали "антитеррористической тренировкой" совместной китайско-белорусской группировки, а в Пекине заявили, что мероприятие не направлено против каких-либо государств. Как вы думаете, какова реальная цель этих учений?

видео дня

Беларусь преследует две цели: провести тренировку своих войск совместно с таким солидным партнером, как Китай, и наладить отношения с Пекином. Лукашенко всячески выгибается в дугу, подпрыгивает и приседает, поскольку для него очень важно быть рядышком с Китаем. Думаю, что именно Лукашенко стал инициатором отправки китайских войск в Беларусь для проведения этих тренировок. Таким образом, Лукашенко пытается показать, что с ним, мол, дружит целый Китай, и он не изгой.

В проведении китайско-белорусских учений заинтересована, прежде всего, Беларусь. Лукашенко очень комплексует из-за низкого уровня боеспособности своих сил безопасности, в том числе спецназа и армии. Ведь тренировки того же белорусского спецназа, которые включают разбивание головой шифера, прыжки через горящие кольца и другие странные действия, выглядят смешно. Возможно, лет 10 назад это было бы впечатляюще, но сейчас, когда идет война, в ходе которой украинская и, к сожалению, российская армии показывают, как они умеют воевать, действия белорусов смотрятся нелепо.

В Беларуси наблюдают, как украинцы и россияне получают военный опыт, поляки тренируются и закупили на 15 млрд долларов технику и амуницию, а страны Балтии строят долговременные огневые точки стоимостью в 60 млн евро. И Минск это напрягает. Особенно в ситуации, когда последний более-менее серьезный военный опыт у белорусов был во времена Афганской кампании. А настоящий опыт ведения боевых действий – и вовсе во времена Второй мировой войны. Больше никакого военного опыта у армии Беларуси нет, поэтому Лукашенко так комплексует. Для тренировок своей армии белорусский диктатор еще в прошлом году выписал себе из России около 10 тысяч вагнеровцев, а теперь вот проводит учения с Китаем.

Китайские военные в Беларуси
Появление китайских военных в Беларуси - инициатива Лукашенко, который обеспокоен боеспособностью своей армии, считает Ступак / Ваяр

Возможно, армия Беларуси, под прикрытием военных учений, готовится к участию в каких-либо боевых действиях?

Мы всегда учитываем сценарий возможного участия белорусской армии в войне России против Украины. Но, на мой взгляд, вероятность его реализации – чуть выше нуля.

Во-первых, армия Беларуси не готова к войне – у нее нет боевого опыта.

Во-вторых, она технически истощена. Российская Федерация забрала у Беларуси приличное количество военной техники, амуниции и боеприпасов, чтобы воевать с Украиной.

В-третьих, Лукашенко понимает, что если он вступит в войну, возникнет вопрос: а для чего, с какой целью? Чтобы вторгнуться в Польшу и прорваться в Сувалкский коридор? Действительно, такие заявления со стороны Минска уже были. В частности, начальник Генштаба республики Беларусь Муравейко, которого назначили на этот пост лишь несколько месяцев назад, еще в октябре прошлого года делал такие громкие заявления. Впрочем, Муравейко – это очень большой сторонник "русского мира". Муравейко и государственный секретарь Совбеза Беларуси Вольфович – два крупных драйвера российских интересов среди белорусских силовиков. Вполне возможно, что через Муравейко россияне вбрасывают в публичное пространство нужные для себя тезисы.

Впрочем, самому Лукашенко подобный сценарий абсолютно не выгоден. Белорусский диктатор видит ситуацию примерно следующим образом: продавать страх и трясти реактивными системами залпового огня Полонез ("майонез", как их называют наши военные) – это круто. Но дальше что? Для чего все такие действия? Если будет война, придется мобилизовать людей и раздать им оружие. А ведь Лукашенко прекрасно понимает, что в таком случае оружие попадет в руки людям, которые в 2020 году чуть не сбросили его с престола.

Мобилизация в Беларуси грозит крушением режима Лукашенко?

Конечно. И Лукашенко это прекрасно понимает.

Кроме того, Лукашенко осознает, что часть территории республики Беларусь уязвима для ударов со стороны Украины. К примеру, тот же Мозырский нефтеперерабатывающий завод находится в 40 километрах от линии украино-белорусской границы. Дворец независимости Беларуси – 270 км от территории Украины. Вся территория Беларуси – с юга на север – это 500 километров. Вообще ни о чем. Украина в этой ситуации могла бы поработать беспилотниками, которые могли бы спокойно полететь туда и обратно. На одном баке.

На мой взгляд, если возникнет драка за Сувалкский коридор, Украина должна в нее ввязаться. В таком случае мы будем защищать наших главных союзников – Польшу и страны Балтии. Медлить будет нельзя.

Александр Лукашенко
Режиму Лукашенко грозит крах, если он начнет воевать - Ступак / ua.depositphotos.com

Беларусь и Китай активно усиливают сотрудничество. Беларусь официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества, министр иностранных дел РБ Рыженков встретился с главным китайским дипломатом Ван И, идут совместные военные учения… Каковы интересы Китая в Беларуси? Что нужно Пекину?

Я считаю, что сейчас Беларусь для Китая – лишь символический трофей. Пекин сотрудничает с Минском, но рассматривает его исключительно как своего маленького вассала, на которого можно надавить и что-то ему продать. Причем о больших объемах сбыта и речи не идет, потому что население Беларуси составляет максимум 9 миллионов человек.

Китай мог бы продавать в Беларуси свои машины и другие товары. Но что республика может покупать? Согласно данным на 2023 год, ее экономика на 70% зависела от Российской Федерации. Продвижение экономических планов на территории Беларуси выглядит как тупик – дорогу в Европу не построишь. Все боятся Беларуси как огня, те же поляки строят заборы на границе и пытаются в приграничье сделать серую зону.

Китай вряд ли может надеяться на создание в Беларуси своего торгового хаба с прицелом на развитие экономического сотрудничества с Европой?

Пока что Китай не сможет реализовать подобные планы. От Беларуси все ограждаются. Как поляки, так и литовцы с эстонцами.

Какую роль в сотрудничестве Пекина и Минска играет Россия? Ведь Москва наверняка контролирует все, что происходит в Беларуси.

Россия действительно контролирует все, что происходит в Беларуси. Белорусские военные и силовой блок в целом работают на Москву. Думаю, что Минску разрешили сотрудничать с Пекином для того, чтобы как-то вытягивать белорусскую экономику, которой сейчас очень тяжело. Лукашенко в этой ситуации продолжает подпрыгивать: ездит в Африку, где пытается продать свои трактора, принимает у себя иранцев, чуть ли не каждую неделю посещает Россию, где встречается с разными губернаторами. Предлагает россиянам купить те же трактора, троллейбусы и картошку.

Лукашенко уже обратился даже к украинцам и россиянам. Мол, приезжайте к нам, развивайте вымирающие села, и покупайте землю, пока она не стала дороже. Дешевый маркетинг – бери сейчас, потому что потом будет дороже. Подобное заявление – сигнал того, что с экономикой в Беларуси большие проблемы. Поэтому Лукашенко пытается искать новые возможности, в том числе и в рамках сотрудничества с Китаем. Но для Пекина Беларусь – лишь площадка для сбыта своих товаров. Таких, как электроника или даже чеснок.

В принципе, Китай может "купить" Беларусь. Пекин делает ставку на агрессивную внешнюю политику и для экономической экспансии использует программу, с помощью которой заманивает в свои сети нерасторопных или жадных лидеров. В рамках программы "Один пояс – один путь" китайские банки дают кредиты правительствам на строительство определенных объектов. А потом, когда у стран нет денег, чтобы рассчитаться по долгам, забирает их ресурсы, активы и инфраструктуру.

Иван Ступак
Беларусь в результате "дружбы" с Китаем может остаться без стратегических НПЗ, считает Иван Ступак / Facebook И. Ступака

Причем Китай может забирать активы по низкой цене. К примеру, не за 1 млрд долларов, а за 100-200 млн. И, таким образом, Китай способен завладеть в Беларуси теми же Мозырским и Новополоцким нефтеперерабатывающими заводами.

Как вы считаете, может ли Китай в будущем разместить в Беларуси свои войска? К примеру, ограниченный контингент, небольшую группировку военных.

Китай в будущем мог бы разместить в Беларуси свою военную базу. Но дело в том, что у Беларуси нет выхода к морю. Если бы он был, тогда сценарий стал бы очень интересным для Пекина.

Также любопытно, как на такой шаг Пекина отреагирует Россия. Может проглотить, а может и выразить свое недовольство. Интересна и позиция самого Лукашенко. Впрочем, если Лукашенко пообещают сохранение личной власти и правления его клана вместе с сыном, то он может дать свое согласие.

Что военная база в Беларуси даст Китаю? При таком варианте развития события китайские солдаты окажутся за 8 тысяч километров от своей территории и близко к Европе. Настоящая экзотика. Польша, мягко говоря, очень удивится, а страны Балтии будут повергнуты в шок.

Насколько активной в ближайшие годы будет экономическая экспансия Китая на территориях России?

Китайская экономическая экспансия на территориях Российской Федерации будет очень активно распространяться. Потому что Китай видит Россию исключительно в качестве своего сырьевого придатка. Источника бесконечных и очень дешевых ресурсов. Примером того, как Китай действует в своих интересах, является история с проектом Сила Сибири-2. Россия дважды пыталась втянуть в проект Китай, но оба раза получила отказ. Китайцы сказали россиянам примерно следующее: стройте за свои деньги и продавайте нам газ по цене, как для внутреннего потребителя.

Сотрудничество между Китаем и Россией продолжает нарастать. После начала полномасштабной войны Москвы против Киева китайско-российский торговый оборот увеличился. На конец 2022 года он составил около 190 миллиардов долларов США. В 2023 году товарооборот вырос до показателя в $240 млрд. Мы видим, как растет и экспорт леса и полезных ископаемых из России в Китай, причем по низким ценам.

Впрочем, объемы торговли между КНР и РФ нельзя сравнить с товарооборотом Китая и Запада. Оборот Китая и Евросоюза – около $700 млрд. Примерно такая же цифра составляет и торговый оборот между Китаем и США. Более того, китайская торговля с Западом предполагает не переправку эшелонов с нефтью или дизельным топливом, продажу продуктов высоких технологий. Например, тех же смартфонов iPhone. Китай производит множество товаров, которые идут на Запад. Здесь можно даже вспомнить историю с появлением фотографий, где на лейбле красной бейсболки с фирменным лозунгом Трампа Make America Great Again, было написано: Made in China.

Пойдет ли Китай после экономической экспансии на отчуждение российских территорий?

Здесь вопрос состоит в том, будет ли у Китая такая необходимость. У КНР достаточно территорий, однако непонятно, насколько они подходят для жизни. На территориях РФ могут появиться китайские военные базы. К примеру, возле полярного круга или на Каспии по договору аренды, условно говоря, 100 м² какой-либо области. И это будет экспансией китайских интересов.

Путин, Си Цзиньпин
Китай может разместить военные базы не только в Беларуси, но и России - Ступак / Скриншот YouTube

Примечательно, что стоимость такой аренды может составить небольшую по политическим меркам сумму – те же $100 млн. База Лурдес на Кубе, которую россияне арендовали, как раз столько же и стоила. С точки зрения геополитических интересов это мизерные деньги.

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости Беларуси новости Китая Иван Ступак
Реклама

Главное за день

Переговоры и мир с Россией: в ISW раскрыли циничные условия Кремля

Переговоры и мир с Россией: в ISW раскрыли циничные условия Кремля

09:41 Украина
Будет ли в Беларуси военная база КНР и чем грозит Лукашенко "дружба" с Пекином: интервью со Ступаком

Будет ли в Беларуси военная база КНР и чем грозит Лукашенко "дружба" с Пекином: интервью со Ступаком

09:00 Интервью
Силы обороны Украины отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

Силы обороны Украины отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

08:18 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания 8685

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

Гороскоп на сегодня 16 июля: Овнов ждут перемены, Весам - важное решение 3539

Гороскоп на сегодня 16 июля: Овнов ждут перемены, Весам - важное решение

Россияне визжат от злости: Лайма Вайкуле огорошила поступком на концерте 2122

Россияне визжат от злости: Лайма Вайкуле огорошила поступком на концерте

Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов 1861

Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов

Последние новости

10:22

Жена 64-летнего Тигипко показала, как переносит жару с полуторамесячной дочерью

10:21

Китайский гороскоп на завтра 17 июля: Кроликам - разрыв отношений, Собакам - крупная ошибка

10:16

РФ выбрала новую цель на востоке: оккупанты приближаются к ключевой трассе – NYT

10:08

В Польше жестоко избили подростка из Украины: 17-летний парень в реанимации

09:57

4 лучшие хозяева и хозяйки по знаку зодиака

У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - КраевУ демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев
09:52

Математическая головоломка: недостающее число найдут не все

09:43

Гороскоп на завтра 17 июля: Рыбам - проблемы с деньгами, Стрельцам - препятствия

09:43

Путинист Галкин жестко "наехал" на Аллу Пугачеву - детали

09:41

Переговоры и мир с Россией: в ISW раскрыли циничные условия Кремля

Реклама
09:29

Певицу Lama задержала полиция во Львове перед концертом

09:10

"Подкосит Трампа": эксперт назвал единственный шанс Демпартии на выборах в США

09:05

Дочь путиниста Киркорова публично высмеяла отца с матами

09:03

"Консультируюсь только с собой": Байден ответил, снимет ли свою кандидатуру с выборов

09:00

Будет ли в Беларуси военная база КНР и чем грозит Лукашенко "дружба" с Пекином: интервью со Ступаком

08:25

Путинисты Волочкова и Джигурда сцепились на публике - что случилось

08:18

Силы обороны Украины отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

08:10

Не менее 5 взрывов за ночь: дроны атаковали ПВО в оккупированном Мариуполе

08:00

Путин устроил маскарад с Лукашенко, НАТО применит 5 статью против Россиимнение

07:04

Второй саммит мира: в США ответили, поддерживают ли участие страны-агрессора РФ

06:10

Почему покушение на Трампа остаётся темой №1: чего ждет Россия?мнение

Реклама
05:50

Украину в ближайшее время накроет новая магнитная буря: какой будет ее мощность

05:10

Есть два кандидата: названы вероятные сменщики Байдена на выборах президента США

04:05

Как охладить ноутбук: лучшие советы из интернета

03:26

Демократы не могут снять Байдена с выборов: эксперт сказал, от кого зависит решение

02:45

Ошибка, которую делает большинство: почему не стоит заряжать телефон ночью

02:00

Россияне визжат от злости: Лайма Вайкуле огорошила поступком на концерте

01:30

Смерть Шеннен Доэрти: коллеги по "Зачарованным" отреагировали на смерть актрисы

00:12

Трамп официально стал кандидатом в президенты США: какой у него шанс на победу

15 июля, понедельник
22:47

Трамп выбрал в вице-президенты сенатора, саботировавшего помощь Украине: кто он

22:33

РФ может повторить массированный удар по Украине: эксперты предупредили о новой опасности

22:30

Часов со светом будет значительно больше: в Укрэнерго сказали, когда ждать улучшения

22:26

Сколько штрафов можно получить, если не обновить данные в ТЦК - ответ адвоката

22:00

Почему кондиционер плохо охлаждает: 6 главных причин, которые нужно знатьВидео

21:55

Виктор Розовый впервые показал последствия тяжелого ранения на фронте

21:53

В ЕК дали Орбану "пощечину" за братание с Путиным: официальное заявление

21:41

"Бывший" Дорофевой женился во второй раз: Позитив показал нежные фото с женой

21:36

Запад усилит проверку нефтяного флота РФ: в Bloomberg раскрыли, что происходит

20:42

В Крыму вспыхнули масштабные пожары: что произошло

20:41

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

20:16

Правильный способ использования солонки и перечницы поразил людей

Реклама
20:03

Удары ATACMS по России: в Пентагоне объяснили, почему они против

19:48

Быстро и вкусно: как замариновать крылышки для шашлыка - идеальный рецептВидео

19:42

Грозы и дожди: в каких регионах жесткая непогода спасет от жары

19:31

"Почет и светлая память": на войне погиб известный украинский артист

19:26

Германия отреагировала на угрозы Кремля направить ракеты на Европу

19:10

Покушение на Дональда Трампа: ошибки, на которых никто не училсямнение

19:04

Будет очень много часов без света: график отключения электроэнергии на 16 июля

18:38

Как долго можно хранить бензин в баке автомобиля: ответ удивит многихВидео

18:25

Как быстро припарковать автомобиль: автомобилисты раскрыли лайфхак с зеркаламиВидео

18:18

Где сейчас София Ротару: родная сестра артистки ответила на вопрос

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять