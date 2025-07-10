ВСУ могут пойти в контратаку и вернуть утраченные позиции: названо условие

Весь смысл активной обороны сводится к контратакам, в результате которых возвращаются некоторые утраченные позиции.

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Роман Свитан оценил ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Важное из заявлений Свитана:

ВСУ на фронте находятся в состоянии активной обороны

Для действий оперативного уровня у ВСУ пока нет возможностей

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил о том, что на сегодня подразделения ВСУ на фронте находятся в состоянии активной обороны, а переход в режим контрнаступательных операций тактического уровня возможен с определенными условиями.

"Весь смысл активной обороны сводится к контратакам, в результате которых возвращаются некоторые утраченные позиции или занимаются новые. Но все это операции тактического уровня, глубиной 3-4 км, не более того, 5-7 км – это если хорошо постараться", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит, что для проведения действий оперативного уровня у ВСУ пока нет возможностей, поскольку оперативно-тактические операции должны проводиться при поддержке авиации.

"У нас должно быть, как минимум, две бригады натовской авиации: Mirage, F-16, Gripen. Потому на данном этапе говорить об оперативно-тактических прорывах не стоит – это точно будет не в этом году, а станет возможным лишь в следующем. К концу 2025 года или в начале 2026-го подойдет вторая бригада F-16, и вот тогда можно будет планировать операции оперативно-тактического уровня с выходом на побережье Азовского моря и освобождением того же Крыма по земле", - не исключает он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник допустил, что в этом году ВСУ могут проводить наступательные операции с помощью авиационной и ракетной компоненты, то есть дальними средствами поражения.

"Допустим, можно взяться за Крым и не давать россиянам спуску. И тогда через несколько месяцев еженочных и ежедневных обстрелов нашими дальними средствами поражения мы сможем нанести серьезный урон российским оккупантам в Крыму. И это уже будет считаться наступательной операцией, причем стратегического уровня. Таким путем у нас есть возможность продавить противника", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

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Ранее сообщалось о том, что РФ будет продолжать наступление в июле-августе. Российские оккупанты будут активно использовать северокорейцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пойдут в контратаку, россиян будут прижимать к границе. Вскоре возможно дальнейшее расширение подконтрольной ВСУ территории, не исключает Александр Коваленко.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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